Darío Osorio suma elogios tras su primera titularidad en Crystal Palace: “Su excelente…”

El seleccionado chileno jugó hasta el minuto 59 en la victoria sobre el Middlesbrough por la EFL Cup. Fue aprobado.

El fútbol chileno tiene un motivo para celebrar: Darío Osorio logró su primera titularidad en Crystal Palace. ¿Cómo le fue? La promesa 22 años sumó notables alabanzas de la prensa inglesa.

Tras ser desde el arranque en la victoria 3-0 sobre Middlesbrough por la EFL Cup, el seleccionado chileno fue elogiado. Uno de los medios partidarios que lo destacó fue We Are Palace.

El sitio hizo hincapié en las condiciones del oriundo de Hijuelas, que fue reemplazado en el minuto 59 con el marcador 2-0 a favor. Pese a que no fue desequilibrante, cumplió su labor y fue partícipe de dos goles.

“Mostró destellos de su indudable talento en su primer partido como titular desde su fichaje por 24,7 millones de libras procedente del FC Midtjylland“, comenzó indicando el reporte.

“Casi creó una ocasión de gol para (Yéremy) Pino tras una tenaz persecución a la defensa del Boro (…) Su excelente regate y su olfato goleador deberían convertirlo en uno de los favoritos de la afición de Selhurst Park“, agregó.

Darío Osorio sumó 59 minutos ante Middlesbrough. (Foto: Crystal Palace)

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Crystal Palace elogia a Darío Osorio

A su vez, la web oficial de Las Águilas le dedicó un extracto al formado en Universidad de Chile. Hay fe en lo que pueda realizar de aquí en más: calidad tiene de sobra para triunfar.

“Fue clave en la primera ocasión clara del partido a los 13 minutos (…) Darío Osorio, Quinten Timber y Yéremy Pino brindaron apoyo ofensivo por detrás de Jorgen Strand Larsen”, cerró.