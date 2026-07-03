Darío Osorio está en la mira de este gigante de Europa: “Entre 12 y 15 millones de euros”

El seleccionado chileno suma interés en el libro de pases. Además de ser seguido desde Inglaterra, está en carpeta del Benfica.

El futuro de Darío Osorio es un misterio. Si bien todo indica que saldrá del FC Midtjylland, su rumbo se mantiene en incertidumbre y asoman nuevos horizontes para su incipiente carrera.

A pesar que Inglaterra es su destino más probable, Portugal también aparece como una opción plausible: Benfica estaría tras los pasos del destacado seleccionado nacional.

Al menos, así lo advierte Radio ADN. Según detalló el medio, el cuerpo técnico entrante requirió contar con el ariete zurdo en este período de transferencias. Lo sigue desde hace rato.

“Benfica tiene en una lista reducida de probables fichajes al formado en Universidad de Chile, quien es del gusto total del nuevo técnico del elenco portugués, Marco Silva”, lanzó el sitio.

Sobre la misma línea del DT y el oriundo de Hijuelas, agregó: “Ya había sondeado al seleccionado nacional cuando dirigía al Fulham de Inglaterra y ahora volvió a la carga por el jugador de 22 años”.

Darío Osorio interesa en Benfica en este mercado de fichajes. (Foto: FC Midtjylland)

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Darío Osorio será una venta histórica

Finalmente, la publicación reveló el precio del crack de La Roja y lo que pretende recibir el club danés por el movimiento. Sería un monto jugoso y poco visto antes para un futbolista nacional.

“La operación rondaría entre los 12 y 15 millones de euros. De concretarse una posible venta, el 10% de esa cifra iría directamente a las arcas de la U, que se reservó ese porcentaje del pase del futbolista”, cerró.