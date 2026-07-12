VIDEO: Darío Osorio entrega asistencia en el FC Midtjylland en días claves para su futuro

El seleccionado chileno aportó con un pase gol en la victoria 6-0 sobre el Cardiff City. Los rumores sobre su venta son varios.

El próximo paso de Darío Osorio es un misterio. Si bien los trascendidos sobre su transferencia son cada vez mayores, lo cierto es que el atacante de 22 años sigue vistiendo los colores del FC Midtjylland.

Y en una época llena de rumores sobre su futuro, el seleccionado chileno aportó con una asistencia en la victoria 6-0 de su equipo sobre Cardiff City. La escuadra danesa se impuso sobre su símil galés en un encuentro amistoso.

Con dos goles a favor de su elenco, el oriundo de Hijuelas encaró al lateral izquierdo rival y, con un sutil pase, dejó solo frente al arco a Victor Bak. El zaguero remató y estiró la ventaja.

Seguramente, más de algún agente internacional observó el compromiso disputado el sábado 11 de julio. El formado en Universidad de Chile llama la atención en distintas ligas europeas.

Su precio, según informan desde medios locales, asciende a 20 millones de euros. Los últimos reporten indican que Trabzonspor de Turquía está atento a su situación, uniéndose a Benfica de Portugal entre los interesados.

VIDEO: Darío Osorio entrega asistencia para el FC Midtjylland