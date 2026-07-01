El elenco de Nervión informó la partida del tocopillano y, como era de esperarse, los internautas chilenos hicieron lo suyo.

Es oficial: Alexis Sánchez no continuará en el Sevilla y, tras finalizar su contrato el pasado 30 de junio, el delantero chileno quedó sin club. Aunque existieron conversaciones para extender el vínculo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y finalmente ambas partes optaron por separar caminos.

La confirmación llegó este miércoles a través de las redes sociales del club español, que despidió al tocopillano junto a otros futbolistas con un mensaje breve pero claro: “gracias por vuestra profesionalidad y compromiso”, acompañado de una imagen individual de cada jugador.

En el breve comunicado, el Sevilla detalló: “Hoy finaliza la vinculación con el Sevilla FC de Nyland, Maupay, Azpilicueta, Mendy, Gudelj, Januzaj y Alexis”, cerrando así oficialmente el ciclo del chileno en el club.

Lo que no se esperaban desde las redes del club, era la horda de chilenos que llegó a llenar de comentarios aquel posteo, siendo decenas quienes aseguraron dejarían de seguirlos tras no continuar con el “Maravilla” entre sus filas.

Hinchas chilenos llenan de críticas al Sevilla por despedir a Alexis Sánchez.

Los números de Alexis en su express paso por Sevilla

Alexis Sánchez, de 37 años, llegó al Sevilla a comienzos de la temporada 2025-26 procedente de Udinese, sumándose en la recta final de la pretemporada. Durante su estadía, disputó 29 partidos y anotó cuatro goles, muchos de ellos ingresando desde el banco.

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Alexis Sánchez no continuará en el Sevilla (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Más allá de sus números, el atacante tuvo un rol relevante en momentos clave, siendo determinante en la lucha por evitar el descenso, aportando experiencia en un plantel que atravesó una campaña compleja.

Futuro abierto para el tocopillano

Con su salida confirmada, Alexis Sánchez inicia una nueva etapa como agente libre, mientras define su próximo destino. Actualmente en Chile, el delantero maneja diversas opciones: desde un posible regreso al fútbol nacional —con Universidad de Chile atenta a su situación— hasta alternativas en el extranjero como el Inter de Porto Alegre o la MLS.

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Por ahora, el futuro del histórico goleador de la Roja es incierto, pero su nombre ya comienza a sonar con fuerza en distintos mercados.