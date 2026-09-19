Sevilla vs. Barcelona: cómo y dónde ver EN VIVO a Gabriel Suazo en la Liga de España

El defensor nacional, Gabriel Suazo tiene hoy un importante desafío con su Sevilla ante el Barcelona.

La Liga de España continúa con su temporada 2026/27 y en esta jornada tendrá nuevamente presencia chilena, con Gabriel Suazo como uno de los protagonistas, en donde su Sevilla recibirá como local al Barcelona.

En esta jornada, el ex Colo Colo tendrá un duro partido dentro de la división de honor del fútbol español, en la que se enfrenta al líder del torneo, que ha tenido un arrollador inicio de temporada goleando a la mayoría de sus rivales.

El conjunto andaluz buscará hacerse fuerte en casa ante el equipo catalán, en un encuentro que aparece como uno de los más atractivos en esta nueva fecha del fútbol español.

El defensor nacional, Gabriel Suazo apunta a ser titular en esta jornada y espera ser un hombre importante para la defensa de su equipo, quien deberá saber lidiar con el poderoso ataque del Barcelona que lideran Raphinha y Lamine Yamal.

Suazo sería titular en esta jornada | Foto: Getty Images

¿Cuándo juega Sevilla vs. Barcelona por la Liga de España?

El partido entre Sevilla y Barcelona se disputará este sábado 19 de septiembre a partir de las 16:00 horas de Chile en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Publicidad

¿Dónde ver a Gabriel Suazo junto al Sevilla ante Barcelona?

El partido de Gabriel Suazo con el Sevilla ante Barcelona lo podrás seguir en exclusiva por DirecTV y su plataforma de streaming DGO.