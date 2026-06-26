Lucas Cepeda se cansa de esperar y quiere a este DT para la Selección Chilena: “Me gustaría que…”

El delantero de la Selección Chilena, Lucas Cepeda ya se cansó de esperar y quiere a este DT en 'La Roja'.

La Selección Chilena sigue en su proceso de renovación tras lo que fue el paupérrimo ciclo de Ricardo Gareca, el que dejó al equipo de todos sin Mundial y ahora, se sigue en búsqueda de un nuevo entrenador, mientras Nicolás Córdova tiene el mando.

Ante este escenario que vive ‘La Roja’, el delantero Lucas Cepeda conversó con los medios de comunicación y se expresó a lo que es la búsqueda de un nuevo DT para Chile, en la que no quiere esperar más y apuesta por la continuidad de Nicolás Córdova.

“Tenemos a Nico, que lo ha hecho de buena manera. Nosotros lo vemos día a día cuando estamos ahí. Nos entrega muchas herramientas y creo que si él sigue, sería de la mejor manera. Si no, el que llegue, que nos dé las herramientas para que podamos clasificar al Mundial, que es lo que todos queremos”, parte señalando Cepeda.

Siguiendo en aquello, el jugador del Elche manifestó su deseo de que Nicolás Córdova pueda seguir en el cargo como entrenador de la Selección Chilena, en la que destaca su trabajo y el conocimiento por los jugadores del equipo de todos, lo que lo considera fundamental para llevar un nuevo proceso.

“Sí, me gustaría que siga. Yo no tomo las decisiones, pero él es un buen entrenador. Siempre lo digo, somos puros jugadores jóvenes, que él los ha tenido desde los 15 años, entonces nos conoce a la plenitud. No sé quién llegue, si lo dejan o no lo dejan, pero el que esté al mando de la selección, creo que va a hacer lo mejor posible para que a Chile le vaya de la mejor manera y posicionarnos de nuevo donde nos merecemos“, remarca.

Cepeda apuesta por Córdova | FOTO: Photosport

Publicidad

Cepeda y su pena por no estar en el Mundial

En pleno desarrollo de este Mundial 2026, el ex Colo Colo no escondió su pena de no poder decir presente en esta cita mundialista, en la que espera poder aprender de los errores y poder decir presente en el próximo Mundial.

“Jugar un Mundial es el sueño de todos, pero lamentablemente tenemos que mirarlo por la tele. Hay que hacer lo mejor para poder ir al Mundial 2030, que nos merecemos ir y Chile se merece estar en lo más alto”, declaró.

Finalmente, Cepeda hace alusión a lo que fueron los grandes jugadores de la Generación Dorada, en la que espera seguir sus pasos y poder volver a llevar a la Selección Chilena a un Mundial tras lo que ha sido esta larga ausencia sin poder decir presente en este prestigioso torneo.

Publicidad

“Yo me crié con jugadores como Arturo, Alexis, Bravo e Isla, todos ellos que daban todo por la selección. Son la generación que ha ganado títulos en Chile y creo que hay que seguir los pasos de ellos y volver a colocar a la selección donde tiene que estar”.

“Es una lata despertarse, ver los partidos y no estar ahí. Le decía un día a mis hermanos que hubiese sido hermoso estar jugando ahí, que me estuvieran viendo en un Mundial, pero los sueños son para cumplirse y voy a partir dando mi granito de arena para que podamos clasificar al de 2030. Yo creo que todos los jugadores que están quieren estar ahí y van a dar lo mejor para que se dé”, cerró.