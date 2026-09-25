Eslovenia vs. Escocia: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la Liga de Naciones

Eslovenia y Escocia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, en el Stozice Stadium, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovenia y Escocia se cruzan el sábado 26 de septiembre en el Stozice Stadium por la Liga de Naciones, con la historia reciente favoreciendo claramente a los escoceses.

El certamen sirve para medir a las selecciones europeas fuera de las eliminatorias tradicionales y este cruce puede definir posiciones dentro del grupo. Ninguno de los dos quiere quedar relegado tan pronto en la competencia.

Horario del partido

Chile: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Eslovenia llega a este partido como local en un estadio que le suele dar respaldo, aunque enfrentar a Escocia siempre representa un desafío distinto por el historial reciente entre ambos. El equipo de local necesita mostrar solidez desde el arranque si quiere torcer una tendencia que no le sonríe.

Escocia se presenta en Liubliana con la idea de seguir sumando en la Liga de Naciones y estirar su dominio ante este rival. Los escoceses saben que un resultado positivo afuera de casa les da un respiro extra en la tabla del grupo.

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El historial entre Eslovenia y Escocia

En los cinco antecedentes entre ambos, Escocia se quedó con dos victorias y Eslovenia no pudo ganar ninguno, mientras que los otros tres duelos terminaron en empate. La diferencia de gol también marca la superioridad escocesa, con siete tantos convertidos contra apenas tres de los eslovenos.

El empate más reciente, en 2017, fue el único partido con más de dos goles en el resultado final, mostrando que estos cruces suelen ser bastante cerrados a pesar de la ventaja histórica escocesa.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/10/2017 Eslovenia vs. Escocia 2-2 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/2017 Escocia vs. Eslovenia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 29/02/2012 Eslovenia vs. Escocia 1-1 Friendlies 12/10/2005 Eslovenia vs. Escocia 0-3 UEFA World Cup Qualifiers 08/09/2004 Escocia vs. Eslovenia 0-0 UEFA World Cup Qualifiers

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 4 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 9 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 10 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 11 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

Eslovenia y Escocia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.

se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN4 y Disney+ Premium.