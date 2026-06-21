Lucas Cepeda le deja un mensaje a los hinchas de Colo Colo y desata la locura: Esto dijo el ex albo

El ex jugador de Colo Colo, ahora en Elche de España, estuvo presente en el triunfo albo ante Deportes Recoleta por Copa Chile.

Colo Colo tuvo un cómodo triunfo el día de ayer en el Estadio Santa Laura ante Deportes Recoleta, compromiso válido por la Fecha 3 de la Copa Chile en donde los albos se subieron a la cima en la tabla de su grupo.

El compromiso entre albos y ‘textileros’ contó con varias figuras en las tribunas de Independencia, donde uno de los que más destacó fue nada más ni nada menos que Lucas Cepeda, ex albo hoy en el Elche de España.

Cepeda vio en vivo el triunfo de Colo Colo sobre Deportes Recoleta. | Foto: Photosport

Si bien en un principio no quería dar declaraciones, terminó conversando con RedGol y contando en qué se encuentra en este momento: “Estoy de vacaciones, disfrutando. Me quedan un par de días así que estoy disfrutando con mi familia”, dijo.

Al ser consultado sobre si podía dejar un mensaje a la hinchada alba, Cepeda sorprendió y volvió loco a los forofos del Cacique en Redes Sociales: “Gracias siempre por el cariño, les deseo siempre lo mejor y les digo que aquí tienen a un hincha más”, recalcó.

Lucas Cepeda llegó a principios de 2024 al Estadio Monumental sin mucho cartel, pero con el correr de los partidos se ganó el corazón de la hinchada alba y terminó totalizando 72 partidos, 15 goles y 8 asistencias en más de 5.000 minutos en cancha con la camiseta de Colo Colo.

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En síntesis

Colo Colo venció cómodamente a Deportes Recoleta por la Fecha 3 de Copa Chile.

Lucas Cepeda, actual jugador del Elche de España, asistió como espectador al partido.

El exjugador Lucas Cepeda sumó 72 partidos y 15 goles con los albos.