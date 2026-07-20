FIFA remata en el suelo a Argentina: Duro castigo a la albiceleste tras perder la final ante España

El ente rector del fútbol mundial no perdona a Argentina y lo castiga duramente tras perder la final con España en el Mundial.

Argentina se quedó por segunda vez en la historia con las ganas de celebrar un título en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, toda vez que el 2016 perdió con Chile la Copa América Centenario y el día de ayer cayó en la final de la Copa del Mundo ante España.

En un partido donde los dirigidos por Lionel Scaloni ‘no se presentaron al campo de juego’, el cuadro europeo fue amplio dominador del encuentro y mereció quedarse con el título que se les escapó a los trasandinos.

Lamentablemente para Argentina, no quedarse con el Mundial no fue la única mala noticia el día de ayer en Estados Unidos, ya que la FIFA le soltó la mano a la ‘Scaloneta’ y la sancionará de dura manera tras la final.

Sufre Argentina. | Foto: Getty Images

Lisandro Martínez, Cristián Romero, Lionel Scaloni y Alexis Mac Allister recibieron tarjeta amarilla, mientras que Enzo Fernández fue expulsado por doble tarjeta y Leandro Paredes recibió una tarjeta roja directa al término del partido.

La FIFA, ahora, sanciona duramente las tarjetas y por las cuatro amarillas se les descontará US$40.000 en premios; US$15.000 por la doble amarilla de Enzo Fernández y US$20.000 por la roja directa de Paredes, o sea, US$75.000 menos en premios.

Publicidad

La sanción llega en un duro momento parar Argentina y el ‘Chiqui’ Tapia, quien estaría siendo investigado por unos dineros no declarados y que fueron a parar a cuentas sospechosas según diversas fuentes en Estados Unidos.

En síntesis

España venció a Argentina en la final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey.

La FIFA multará a Argentina con US$75.000 por acumulación de tarjetas y expulsiones.

Publicidad