Los candidatos que aparecen para reemplazar a Gianni Infantino en la FIFA: hay un favorito y varias sorpresas

El futuro de la FIFA empieza a generar movimientos internos y varios dirigentes ya aparecen como posibles protagonistas de una disputa que promete dar que hablar.

La figura de Gianni Infantino ha estado marcada por la polémica desde que asumió la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en 2016.

Durante su gestión, el dirigente suizo-italiano ha enfrentado cuestionamientos por decisiones como la realización del Mundial de Qatar 2022, las críticas relacionadas con las condiciones laborales de los trabajadores, la creación del nuevo Mundial de Clubes y el cambio de formato de la Copa del Mundo a 48 selecciones.

A eso se sumaron otras situaciones que generaron debate dentro del mundo del fútbol, como su cercanía con figuras políticas internacionales, entre ellas Donald Trump, además de su intención de analizar una futura ampliación del Mundial a 64 equipos para la edición de 2030.

Según informó el periodista inglés Ben Jacobs, este escenario habría llevado a la UEFA a comenzar la búsqueda de un candidato capaz de competir contra Infantino en las próximas elecciones presidenciales.

Los nombres que aparecen para suceder a Gianni Infantino

Uno de los dirigentes que aparece como una alternativa natural es Aleksander Ceferin, actual presidente de la UEFA. El esloveno cuenta con una amplia experiencia dirigencial y conoce de cerca el funcionamiento del fútbol europeo y mundial.

Algunos países comenzaron a poner sobre la mesa el nombre de Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain y una figura con creciente influencia dentro del fútbol internacional.

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El qatarí no tiene pensado presentarse al cargo, por lo que convencerle será necesario | FOTO: Alex Grimm/Getty Images

Otro nombre que comenzó a ganar fuerza es el de Dariusz Mioduski, actual presidente del Legia de Varsovia. Incluso, algunos dirigentes de países como Bosnia, Noruega, Suecia, Alemania e incluso España verían con buenos ojos una eventual candidatura del polaco.

Más allá de las opciones que puedan surgir desde Europa, existe otro dirigente que podría entrar en la pelea por el máximo cargo: Victor Montagliani, presidente de la CONCACAF.

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¿Cuándo se elegirá al nuevo presidente de la FIFA?

Las elecciones que escogerán quién será el nuevo presidente de la FIFA se harán el 18 de marzo de 2027, aunque las distintas confederaciones continentales tienen hasta el 18 de noviembre para presentar a sus candidatos.