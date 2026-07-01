El zaguero de La Finalmente está de regreso en Sudamérica. Fichó por un gigante de Brasil y un histórico le dio la bienvenida.

Se terminó la espera y los rumores: Guillermo Maripán fue oficializado como nuevo jugador de Internacional de Porto Alegre, marcando así su regreso al fútbol sudamericano luego de una extensa etapa en Europa. El defensor chileno firmó contrato con el cuadro brasileño hasta 2028, iniciando un nuevo desafío en su carrera.

El zaguero formado en Universidad Católica pone fin a un ciclo de nueve años en el Viejo Continente, donde defendió las camisetas de Alavés, AS Mónaco y Torino, consolidándose como un defensor central de experiencia internacional y habitual en la selección chilena.

La llegada de Maripán no pasó desapercibida en el cuadro gaúcho. A través de sus redes sociales, Internacional anunció su fichaje y además sumó un especial mensaje de bienvenida de un histórico: Elías Figueroa, ídolo absoluto de la institución, quien celebró el arribo del chileno.

“Estoy seguro de que cumplirán con las expectativas de la afición. Esta camiseta es respetada y querida”, señaló “Don Elías”, en un gesto que refuerza la importancia que le asigna el club a la incorporación del defensor nacional.

Un regreso con experiencia y liderazgo

Maripán vuelve a Sudamérica en un momento de madurez futbolística, tras acumular experiencia en ligas de alto nivel como La Liga, la Ligue 1 y la Serie A. Su perfil de central fuerte en el juego aéreo, con liderazgo y capacidad de salida, lo convierten en una pieza clave para el proyecto del Inter de Porto Alegre.

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Con este fichaje, el “Colorado” suma jerarquía a su defensa y apuesta por un jugador probado en la élite europea, mientras que Maripán inicia una nueva etapa con el desafío de dejar huella en uno de los clubes más grandes de Brasil.