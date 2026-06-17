¿Y la UC? Club de Brasil tendría un acuerdo con Guillermo Maripán: millonario sueldo en la mesa

Desde Brasil avisan que un club ya tendría un acuerdo preliminar con Guillermo Maripán, lo que lo acercaría a un nuevo desafío en Sudamérica.

El mercado de fichajes entre Sudamérica y Europa sigue moviéndose con fuerza, y varios futbolistas chilenos aparecen en el radar de distintos clubes. Entre ellos destaca Guillermo Maripán, quien no habría logrado acuerdo para extender su vínculo con el Torino de Italia.

En ese escenario, los clubes brasileños vuelven a ganar protagonismo gracias a su poder económico y a la capacidad de competir de igual a igual con propuestas desde Europa, reactivando su interés por el defensor de la Selección Chilena.

Mientras tanto, en Universidad Católica seguían con atención la situación, ilusionados con la posibilidad de repatriar a Maripán, formado en la cantera cruzada, aunque ese panorama hoy se ve bastante lejano.

Guillermo Maripán disputó 53 partidos en su paso por el Torino | FOTO: Valerio Pennicino/Getty Images

Guillermo Maripán prepara las maletas para arribar al Inter de Porto Alegre

En las últimas horas, según informó el comunicador Juliano Machado, el Inter de Porto Alegre incluso tendría avanzadas gestiones por el zaguero de 32 años.

“El Inter cerró la contratación del zaguero Guillermo Maripán. El chileno firmará con el Inter hasta 2028 tras no renovar con el Torino de Italia”, publicó en su cuenta de X (ex Twitter).

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Además, el reportero agregó detalles de la operación económica. “Salario en torno a 1 millón de reales, incluyendo primas diluidas en el contrato”, lo que equivale aproximadamente a 173 millones de pesos chilenos.

De concretarse, Maripán daría un nuevo paso en su carrera, sumándose a un fútbol brasileño que sigue atrayendo nombres importantes y consolidándose como uno de los destinos más fuertes del continente.

En resumen…

Guillermo Maripán habría cerrado un acuerdo con el Inter de Porto Alegre de Brasil tras no renovar su contrato con el Torino de Italia. El defensor chileno daría un nuevo paso en su carrera, quedando muy cerca de sumarse a un nuevo desafío en el fútbol sudamericano.