El inesperado mensaje que recibió Inter de Porto Alegre por Guillermo Maripán: “Él confesó enviar material íntimo mío…”

El hecho reabre la controversia en torno al defensor de La Roja justo cuando inicia una nueva etapa en su carrera profesional en el extranjero.

El defensor Guillermo Maripán sumó un nuevo desafío con su llegada al Internacional de Porto Alegre, donde el seleccionado chileno buscará consolidarse y aportar experiencia en una liga cada vez más competitiva.

El zaguero de 32 años intentará dejar atrás su etapa en Europa para enfocarse en este nuevo capítulo de su carrera, en un movimiento que generó atención tanto en Brasil como en Chile por la relevancia del futbolista.

Sin embargo, en medio de este nuevo escenario apareció un hecho que volvió a instalar una controversia vinculada al formado en Universidad Católica. ¿Qué pasó?

Guillermo Maripán ya tuvo su primer entrenamiento en su nuevo club | FOTO: @SCInternacional

Carmen Tuitera le escribe a Internacional de Porto Alegre

La influencer Carmen Castillo, conocida públicamente como Carmen Tuitera, reveló a través de su cuenta de Instagram una acción que tomó tras su arribo al cuadro brasileño.

Según explicó mediante dicha red social, la escritora de “Weona, tú podí” decidió enviar un mensaje a la cuenta oficial del “Colorado” para presentarse y hacer referencia a la denuncia que anteriormente realizó en Chile.

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“Hola, me presento. Soy Carmen Castillo y soy la denunciante de Guillermo Maripán en Chile. Él confesó enviar material íntimo mío por un arrebato. Y lucharé hasta el final. Por mí y por todas las mujeres que han vivido o pueden vivir algo así”, escribió.

Posteriormente, también entregó otro mensaje donde explicó las razones que la llevaron a realizar esta acción.

“Su sueño era terminar su carrera en Europa, me imagino que ser un agresor trae consecuencias. Por lo mismo me quería presentar porque yo no soy de esas víctimas que esperan con miedo. Yo grito”, agregó.

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De esta manera, la situación vuelve a generar repercusiones públicas en medio del inicio de la nueva etapa deportiva del oriundo de Vitacura tras su paso por el Viejo Continente.

En resumen…

La llegada de Guillermo Maripán al fútbol brasileño se vio envuelta en polémica luego de que Carmen Castillo, conocida como “Carmen Tuitera”, enviara un mensaje al Inter de Porto Alegre haciendo referencia a una denuncia previa que mantiene contra el defensor chileno.