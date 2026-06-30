El Mortero catalogó al "Loco" como una opción ultra probada en el medio local y le dio luz verde a la directiva para negociar.

Se arma el tremendo debate en torno a la banca de la selección chilena, la posibilidad de que Marcelo Bielsa tenga una nueva etapa con el equipo de todos y las opiniones chocan con todo en lBOLAVIP!

Si bien ayer el presidente del Colegio de Entrenadores de Chile, Carlos Ramos, le dio un portazo rotundo al DT de Uruguay asegurando que “ya es pasado”, la vereda opuesta se encendió de inmediato.

Un histórico y referente absoluto de la Selección Chilena, Jorge “Mortero” Aravena, conversó en exclusiva con nuestro medio y pidió a gritos el retorno del “Loco” para liderar el proceso del bando nacional.

Para el emblemático exfutbolista de la Roja, la huella que dejó el estratega argentino en Juan Pinto Durán es imborrable y constituyó la piedra angular del éxito que vino después, por lo que desestimó por completo los cuestionamientos liguero de quienes lo consideran fuera de época.

“A ver, lo que don Marcelo Bielsa hizo con la Selección Chilena fue… ¡A ver! Todos los títulos que se obtuvieron, digamos que inició todo ese camino. Entonces, evidentemente como se llegó a los Mundiales, ganar Copas América y todo eso, digamos, el inicio de todo eso, el gran mérito es de Marcelo Bielsa”, defendió con total convicción Aravena en exclusiva con este medio.

Jorge Aravena contradice al Colegio de Entrenadores y pide a Marcelo Bielsa como DT de La Roja.

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“Con él se obtuvieron buenos resultados”: Aravena le da el “sí” a la directiva

Al ser consultado sobre si la ANFP debería mover sus hilos e intentar un segundo ciclo con el exentrenador de Uruguay, el “Mortero” no dudó un segundo y respaldó la idea de ir a buscarlo de emergencia.

“Es un técnico que en nuestro medio, con nuestros jugadores, es muy probado ya. Yo creo que sí, ¿cómo no? Claro… Buena opción entonces, ¿o no? Sí, ¡cómo no, si con él! Con ese director técnico se obtuvieron buenos resultados”, remató el histórico volante nacional, encendiendo la ilusión de los fanáticos del bando de todos.