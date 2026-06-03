El entrenador con paso por Universidad de Chile tiene en carpeta al delantero argentino. Se suma al interés de Argentinos Juniors.

Universidad Católica ha destacado a nivel nacional e internacional, por lo que sus figuras reciben atención desde fuera del país: Gustavo Álvarez quiere a uno de sus jugadores para San Lorenzo de Almagro.

En vísperas del mercado de fichajes, el DT con paso por Universidad de Chile busca alternativas para el ataque y por ello desea incorporar a un delantero precordillerano.

¿Su nombre? Justo Giani. Así lo detalló el periodista Mario Benigni en el programa partidario Soy San Lorenzo. El entrenador no alcanzó a enfrentarlo en territorio chileno.

“Otro futbolista que aparentemente gusta al cuerpo técnico es Justo Giani, de 27 años, actualmente en Universidad Católica de Chile. A pocos meses de vencer su contrato, también la mira de Argentinos Juniors”, lanzó.

Tal como consignó el comunicador, el ariete también ha sido vinculado al cuadro de La Paternal. He allí otra curiosidad: asoma como potencial reemplazante de Leandro Fernández.

Universidad Católica tendrá que resolver el futuro de Justo Giani. (Imagen: Photosport)

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Justo Giani arrasa en Universidad Católica

Durante la vigente campaña, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de 26 encuentros. En ellos, ha logrado anotar 12 goles y aportar con tres asistencias en la UC.

Cabe recordar que según trascendió, el jugador tiene una cláusula especial para renovar su contrato por tres temporadas más. Hasta el momento, ella no se ha activado y el pacto expirará el 31 de diciembre de 2026.

En resumen:

El entrenador Gustavo Álvarez desea fichar al delantero Justo Giani para reforzar a San Lorenzo.

desea fichar al delantero Justo Giani para reforzar a San Lorenzo. El atacante Justo Giani registra 12 goles y tres asistencias en 26 partidos con Universidad Católica.

registra 12 goles y tres asistencias en 26 partidos con Universidad Católica. El futbolista Justo Giani finaliza su contrato con la escuadra precordillerana el 31 de diciembre de 2026.