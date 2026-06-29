Revelan la increíble encerrona que le hicieron a Marcelo Bielsa en Uruguay: no lo podía creer

La encerrona que le hicieron a Marcelo Bielsa en Uruguay y que dejó la grande en la selección.

En la Selección de Uruguay aún mastican lo que fue su temprana eliminación del Mundial 2026, en donde los ‘Charrúas’ quedaron fuera del grupo H con tan solo dos puntos en tres partidos, siendo un importante fracaso para la escuadra sudamericana.

La derrota ante España por 1-0 en la última fecha de la fase de grupos consumó este fracaso, que quedó bastante pequeño a lo que sucedió posterior a este partido, en la que el quiebre en el camarín uruguayo es total con Marcelo Bielsa.

El estratega argentino ha sido fuertemente cuestionado por lo que fue su trabajo con el equipo en este Mundial, en la que señalan que tuvo cruces con los referentes, los que dejaron la grande en la interna y que hoy en día tienen al ‘Loco’ fuera del proceso en Uruguay.

Pero esto no quedó todo ahí, ya que en las últimas horas se reveló una insólita situación que se vivió en pleno Mundial, en la que le ocultaron una importante información a Marcelo Bielsa, que hoy fue revelada.

Bielsa sufre en Uruguay | Foto: Getty Images

La encerrona que le hicieron a Bielsa en Uruguay

Durante esta mañana, se lanzó un nuevo bombazo que sin duda removió todo en Uruguay y en pleno Mundial, en la que un acto insólito fue el que sufrió Marcelo Bielsa dentro de su plantel.

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Previo al duelo clave ante España, el portero Fernando Muslera sufrió un episodio médico que lo dejaba descartado para este partido, pero dicha situación no fue informada por parte del equipo médico de la Selección de Uruguay a Marcelo Bielsa.

Así lo comentó en esta jornada el periodista, Martín Charquero en su cuenta de ‘X’, en la que dio a conocer esta situación que deja la grande nuevamente en el interior de Uruguay.

“Fernando Muslera tuvo fiebre previo al partido con España. El médico de la Selección estaba al tanto, Bielsa y Giordano no“, fue lo que señaló.

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Justamente, Muslera fue el principal apuntado en la derrota de Uruguay ante España, en la que fue cuestionado por su floja intervención en el gol de Alex Baena.

Fernando Muslera tuvo fiebre previo al partido con España. El médico de la Selección estaba al tanto, Bielsa y Giordano no



Lo estamos contando en #Minuto1

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En Síntesis

La Selección de Uruguay quedó eliminada del Mundial 2026 en la fase de grupos.

quedó eliminada del Mundial 2026 en la fase de grupos. El portero Fernando Muslera tuvo fiebre antes del partido frente a España por el torneo.

tuvo fiebre antes del partido frente a España por el torneo. El cuerpo médico ocultó el estado de salud de Fernando Muslera a Marcelo Bielsa.