San Lorenzo va por recordado DT de Chile tras salida de Gustavo Álvarez: “Habrá reuniones”

El elenco argentino tiene en la mira a Eduardo Berizzo, que estuvo al mando de la Selección Chilena entre 2022 y 2023.

El ciclo de Gustavo Álvarez en San Lorenzo de Almagro llegó a su fin. Y tras su polémica despedida, el conjunto bonaerense cambió la página y escribirá una nueva historia: un recordado DT de La Roja asoma como su sustituto.

¿Su nombre? Eduardo Berizzo. Según información de TyC Sports, el entrenador argentino, que pasó por la Selección Chilena entre 2022 y 2023, fue contactado por la directiva azulgrana.

Por ahora, nada firmado, pero se advierten charlas entre las partes. El estratega no tiene club y estuvo en la mira de Universidad de Chile antes del arribo de Fernando Gago. Se distanció por el factor económico.

“La dirigencia del Ciclón avanza en la búsqueda de un reemplazante y Eduardo Berizzo (…) es uno de los principales candidatos. Habrá una reunión por videollamada“, detalló la publicación.

“También surgió otro nombre con fuerte identificación azulgrana: Pablo Zabaleta. Sin embargo, por el momento, el principal apuntado en Boedo parece ser Eduardo Berizzo“, agregó.

Eduardo Berizzo, que dirigió a la Selección Chilena, interesa en San Lorenzo. (Foto: Getty Images)

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El recorrido de Eduardo Berizzo por la Selección Chilena

Durante su estadía en Juan Pinto Durán, el director técnico dirigió una totalidad de 16 encuentros a nivel adulto (también tuvo ocho a nivel sub-23), de los cuales ganó cuatro, empató seis y perdió seis.

Su última aventura fue al mando de León de México. Dejó el elenco azteca en septiembre de 2025 tras no convencer en la disputa de las competencias nacionales.