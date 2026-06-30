La dura autocrítica de Joshua Kimmich en Alemania y su palo a Paraguay: “No nos enfrentamos a…”

El capitán del equipo alemán reflexionó tras la eliminación, hizo una dura autocrítica y le pegó un tremendo palo a Paraguay.

Alemania se quedó afuera del Mundial de Norteamérica 2026 sorpresiva y tempranamente, ya que Paraguay los eliminó en los dieciseisavos de final de la cita mundialista mediante lanzamientos penales.

La eliminación caló hondo en el cuadro teutón y fue su capitán, Joshua Kimmich, quien enfrentó los micrófonos: “No nos enfrentamos a ningún rival de primer nivel. Salvo el primer partido, que fuimos contundentes, tuvimos grandes problemas con tres equipos que no eran de clase mundial”, dijo con un tibio ninguneo a Paraguay.

Kimmich cree que fue una farra no clasificar y más ante equipos como el guaraní: “Al final del día somos nosotros los que jugamos y deberíamos tener la exigencia y la calidad para ganar a rivales como Paraguay, con todo el respeto”.

Paraguay dejó afuera a Alemania en el Mundial. | Foto: Getty Images

El jugador cree que no se puede “Depender de la suerte o la mala suerte contra un rival así”, donde además no busca culpables ajenos al equipo alemán: “Nadie puede pensar en culpar al árbitro o algo así”.

En el cierre, se refiere a la continuidad de Julian Nagelsmann a cargo de Alemania: “Claro que hay ruido alrededor del entrenador, es normal. Pero nadie en el vestuario lo está señalando. Sabemos que somos nosotros los que no hemos rendido”, cerró.

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Lo cierto es que Alemania se quedó afuera en fase de grupos tanto en 2018 como en 2022 y ahora, en 2026, pensaban llegar lejos para Paraguay tenía otro plan y ahora espera por el ganador de Francia vs. Suecia en octavos de final.

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En síntesis

Paraguay eliminó a Alemania por penales en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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El capitán Joshua Kimmich criticó el rendimiento de Alemania tras quedar eliminados ante Paraguay.