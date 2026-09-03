El entrenador del Real Madrid dejó atrás sus polémicos dichos contra Manuel Pellegrini, en la previa de un nuevo enfrentamiento entre ambos.

Este fin de semana se viene un nuevo enfrentamiento entre José Mourinho y Manuel Pellegrini en La Liga de España, por lo que en la previa el entrenador del Real Madrid fue consultado por una añeja polémica entre ambos.

Se trata de sus dichos en 2011 cuando el chileno asumió la dirección técnica del Málaga luego de haber dirigido al Madrid, donde el portugués menospreció este paso del Ingeniero.

Pero 15 años después, Mou se siente muy arrepentido de su actitud en aquel momento, sorprendiendo con un mea culpa en la conferencia de prensa de este jueves.

“No reprocho nunca nada, porque no podemos volver atrás el tiempo. Obviamente que hubo un pasado y un pasado tan largo en el fútbol. Obviamente que hay momentos, hay palabras, hay cosas que uno dice, uno hace, que después al final te sientes un idiota, te sientes que te has equiovado”, comenzó diciendo.

“Obviamente que con él, yo, no él, he tenido alguna palabra, he tenido algún comentario muy estúpido que no me enorgullece”, añadió respecto a Pellegrini.

Aunque en su fiel estilo, fanfarroneó de haber ayudado más tarde al técnico nacional, cuando fue campeón de la Premier League con el Manchester City en 2013, momento en que Mourinho se encontraba a cargo del Chelsea.

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“Ahora, seguramente él si nos escucha se vaya a reír, le he pagado bien, porque el campeonato que él ha ganado en la Premier con el Manchester City, lo he regalado yo. Porque a dos partidos del final, si el Liverpool empata con el Chelsea, Liverpool es campeón. Nosotros hemos ganado y él ha sido campeón. He pagado bien”, indicó entre risas.

El gran gesto de Manuel Pellegrini que marcó a Mourinho

Pero los elogios para Manuel Pellegrini no acabaron ahí, pues agregó que el DT del Real Betis es un verdadero señor y ejemplo a seguir, recordando un gesto que tuvo el chileno con él.

“Después nos hemos encontrado alguna vez y él ha tenido una cosa conmigo de gran señor, que ha sido un amistoso Betis-Roma, donde Roma, como consecuencia de un árbitro que amaba profundamente al Betis, hemos quedado con siete jugadores en el campo y él ha dicho a sus jugadores ‘no vamos a macachar a estos y dejamos el partido que terminara como estaba’. Él ha sido ese señor que nos pudo haber metido ocho (goles) y nos metió tres o cuatro”, rememoró.

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“Para mí es un gran entrenador, un ejemplo como entrenador, como persona, me gusta mucho. Mañana abrazo antes, abrazo después y ahí vamos”, completó el portugués.

Mira el VIDEO a continuación:

Cabe recordar que José Mourinho volvió al Real Madrid esta temporada luego que Florentino Pérez haya sido reelecto como presidente del club merengue.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido del Real Betis vs. Real Madrid?

El Real Madrid de José Mourinho visitará al Real Betis de Manuel Pellegrini este viernes 4 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio de La Cartuja en Sevilla, por la cuarta fecha de la liga española.

¿Quién transmite el partido de Real Betis vs. Real Madrid?

Este partido será transmitido en televisión por la señal de ESPN y en streaming por la plataforma de pago Disney+ en su plan premium.