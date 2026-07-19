LA Albiceleste lo ha sufrido más de la cuenta en esta gran final ante La Roja de Europa.

Argentina vivió minutos de locura total en el arranque de la prórroga de la final del Mundial 2026. Apenas al minuto 5 del primer tiempo extra, la Albiceleste no logró despejar un balón en su área, Emiliano Martínez respondió con una atajada clave, pero dejó un rebote peligroso.

Ahí apareció Nico Williams, quien no perdonó y mandó la pelota al fondo de la red. Era el 1-0 para España, y Argentina quedaba contra las cuerdas, con el corazón en la mano y un jugador menos en cancha.

Sin embargo, cuando los españoles celebraban, el árbitro frenó todo. El juez cobró una falta previa sobre Nicolás Otamendi, invalidando el gol en una decisión que generó desconcierto inmediato dentro y fuera del estadio.

El video de la polémica de la gran final

En la repetición inicial, la infracción no parecía del todo clara, lo que alimentó aún más la tensión del momento. La jugada generó dudas incluso entre los comentaristas, que debatían si realmente había un contacto sancionable.

No obstante, con el paso de los minutos y revisiones más detalladas, la falta comenzó a verse con mayor claridad, evidenciando un pisotón previo sobre el defensor argentino que justificaba la decisión arbitral.

NICO WILLIAMS' GOAL 🇪🇸 HAS BEEN DISALLOWED !!!!!!!!! ❌



A foul on Nicolas Otamendi 🇦🇷 has been called. pic.twitter.com/xnx9Vzl2N5 — GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) July 19, 2026

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Aun así, en redes sociales estalló la polémica. Muchos hinchas acusaron una nueva ayuda a favor de Argentina, instalando el debate y encendiendo aún más una final que ya estaba cargada de dramatismo y controversia.