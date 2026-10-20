¿Por qué no juega Rodri en el partido entre PSG y Barcelona por la UEFA Champions League?

El volante del Barcelona, Rodri no será de la partida ante el PSG por esta importante razón.

El Barcelona tiene hoy un importante desafío en la UEFA Champions League, donde el conjunto dirigido por Hansi Flick se enfrenta al PSG por una nueva jornada de la competición europea.

Para este encuentro, el entrenador alemán acaba de dar su formación estelar para lo que será el mejor partido de la jornada en el fútbol europeo, en donde una de sus grandes figuras no dirá presente desde el inicio.

Se trata del volante, Rodri, quien no fue considerado dentro del equipo estelar para este jornada y esperará por su oportunidad desde el banco de los suplentes en el conjunto azulgrana.

¿La razón de suausencia en el once titular? El mediocampista español habría terminado una sesión de entrenamiento con síntomas de cansancio físico, por lo que el cuerpo técnico decidió no exigirlo para este partido y analizará su situación por si puede ver minutos.

Rodri no será titular ante PSG | Foto: Getty Images

Ante la ausencia de Rodri, Flick se la jugó con su reemplazante para esta jornada, en donde el joven Marc Bernal será quien tomará su lugar en el medioacampo y acompañará a Pedri en la zona medular.

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Recuerda que el duelo entre el PSG y Barcelona se disputará este martes 20 de octubre a partir de las 16:00 horas en Chile y lo podrás seguir por Disney+.

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