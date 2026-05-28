Aníbal Mosa anticipa humo blanco en Colo Colo por esta renovación: “De darse ciertas condiciones…”

El presidente de Blanco y Negro analiza una renovación de contrato que hace ruido en Colo Colo de cara al futuro.

Colo Colo tiene la mente puesta en la Liga de Primera 2026, torneo donde marcha en el primer lugar de la tabla de posiciones a 8 puntos de su más cercano perseguidor en este momento: Huachipato.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz viene en alza y el domingo pasado dio un verdadero batacazo en el Claro Arena, propinándole la cuarta derrota a Universidad Católica desde que estrenó su remozado recinto en la comuna de Las Condes.

¿Sigue Ortiz? | Foto: Photosport

Es precisamente el técnico de los albos quien está en el centro de atención, ya que en Blanco y Negro se debaten por una anticipada renovación: “Estamos muy contentos con su trabajo. Creo que cuando tuvimos que aguantar al técnico fue la decisión correcta”, declaró Aníbal Mosa.

En esa línea, el presidente de Blanco y Negro aclara el futuro del estratega: “Había muchas voces pidiendo su salida, pero nosotros confiamos en este cuerpo técnico. Tiene contrato hasta fines de 2026 y, de darse ciertas condiciones, existe una renovación, pero eso lo conversaremos a final de año”, agregó.

Así las cosas, si Colo Colo sigue consiguiendo resultados y consigue el título a final de temporada, es muy probable que Fernando Ortiz siga siendo el técnico del Cacique para una temporada en donde pretenden decir presente en la fase de grupos de Copa Libertadores de América.

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En síntesis

Colo Colo lidera la Liga de Primera 2026 con ocho puntos de ventaja sobre Huachipato.

El entrenador Fernando Ortiz mantiene vigente su contrato con el club hasta fines de 2026.

El presidente Aníbal Mosa afirmó que conversarán una posible renovación a final de año.