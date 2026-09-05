La inesperada decisión que tomó el DT del Crystal Palace con Darío Osorio ante Fulham

El futbolista chileno será alternativa en Crystal Palace en el duelo ante Fulham por la Premier League.

Darío Osorio recibió una gran noticia a días de de convertirse oficialmente en jugador del Crystal Palace. El técnico Pierre Sage decidió incluir al delantero chileno en la convocatoria para el duelo de este sábado ante Fulham, por lo que estará en el banco de suplentes y podría hacer su esperado debut en la Premier League.

Apenas un par de entrenamientos con sus nuevos compañeros fueron suficientes para que el entrenador francés considerara al formado en Universidad de Chile entre los citados.

Darío Osorio se alista para debutar en la Premier League. (Foto: IA)

Osorio se integró rápidamente a los trabajos del conjunto londinense después de concretar su llegada desde el FC Midtjylland en el cierre del mercado de pases en Inglaterra.

Al momento de hablar de los nuevos refuerzos en Selhurst Park, el DT destacó las condiciones del chileno: “Necesitamos un jugador con velocidad en esa posición y él es capaz de rematar desde lejos. Anotó muchos goles así”, declaró.

Formación del Crystal Palace vs. Fulham

Con el oriundo de Hijuelas esperando en el banco de suplentes, Crystal Palace alineará con Dean Henderson; Axel Disasi, Chris Richards, Jaydee Canvot; Tyrick Mitchell, Quinten Timber, Adam Wharton, Anan Khalaili; Daichi Kamada, Yeremy Pino; Eddie Nketiah.

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De esta manera, Osorio arrancará como alternativa en el duelo ante Fulham, que se disputará en el mítico Craven Cottage de Londres. El partido está programado para las 10:00 horas de Chile, y podrás verlo EN VIVO a través de Disney+.