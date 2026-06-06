El capitán de la Selección Chilena aseguró que se logró competir a pesar de perder en territorio luso.

La Selección Chilena cayó derrotada 2-1 contra Portugal en la doble fecha FIFA. En la previa del Mundial de 2026, el combinado nacional fue superado por su símil europeo, algo que no atemorizó a Gabriel Suazo.

En conversación con ESPN, el capitán de La Roja analizó el encuentro y mostró su ilusión a pesar del resultado en territorio luso. Tiene plena confianza en que el proyecto va viento en popa.

Incluso, avizora un buen futuro para la escuadra que lidera con la jineta en el brazo. Según detalló, el grupo está enfocado al 100% en conseguir la clasificación a la próxima cita planetaria.

“Al final dentro de todo supimos competir. El primer tiempo muy difícil quitarle un balón a un equipo como este, que la gran mayoría, si no me equivoco el 90% de sus partidos mantiene la posesión sobre el rival”, lanzó.

“Es muy complicado y dentro de eso, supimos controlar sus situaciones de gol, que tuvieron varias. Tuvimos poco acertados con el balón a la hora de recuperar, que es normal luego de correr tras el balón“, agregó.

Gabriel Suazo tiene fe en la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Gabriel Suazo quiere llevar a la Selección Chilena al Mundial de 2030

Fue luego de tal reflexión futbolística que el lateral izquierdo del Sevilla FC dejó su sorpresiva postura. Las Eliminatorias Sudamericanas comenzarán a disputarse desde septiembre de 2027.

“Nos demostramos a nosotros mismos que podemos seguir compitiendo y podemos llevar a nuestra selección a un próximo mundial, que seguimos por un buen camino de trabajo a pesar de la derrota”, comentó.

“Estoy orgulloso de cada uno de mis compañeros“, cerró.

En resumen:

La Selección Chilena perdió por 2-1 frente a Portugal en un partido amistoso internacional.

perdió por 2-1 frente a Portugal en un partido amistoso internacional. El capitán Gabriel Suazo manifestó su confianza de clasificar al combinado nacional al próximo mundial.

manifestó su confianza de clasificar al combinado nacional al próximo mundial. El lateral Gabriel Suazo actualmente milita en las filas del club europeo Sevilla FC.