Este lunes concluyó la fecha 36 de la Premier League con un duelo clave por la zona de descenso, donde Tottenham Hotspur esperaba despegarse de West Ham United en la lucha que tienen palmo a palmo por salvar la categoría.
Pero los Spurs solo pudieron empatar 1-1 en casa ante Leeds United, equipo que ya se salvó del descenso.
La apertura de la cuenta para los londinenses fue a través de un golazo de Mathys Tel (50′), mientras que la igualdad de ‘The Whites’ llegó con un penal de Dominic Calvert-Lewin (74′).
Con este resultado, Tottenham queda en la decimoséptima posición con 38 puntos, dos unidades por encima de West Ham (18°) que el domingo cayó por 1-0 ante el líder Arsenal.
Por ahora, los Hammers son el último equipo que está cayendo al Championship cuando restan dos fechas, pues Burnley y Wolverhampton ya decretaron su descenso.
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La tabla de posiciones de la Premier League 2025-2026:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Arsenal
|79
|36
|24
|7
|5
|68
|26
|+42
|2
|Man City
|74
|35
|22
|8
|5
|72
|32
|+40
|3
|Man United
|65
|36
|18
|11
|7
|63
|48
|+15
|4
|Liverpool
|59
|36
|17
|8
|11
|60
|48
|+12
|5
|Aston Villa
|59
|36
|17
|8
|11
|50
|46
|+4
|6
|Bournemouth
|55
|36
|13
|16
|7
|56
|52
|+4
|7
|Brighton
|53
|36
|14
|11
|11
|52
|42
|+10
|8
|Brentford
|51
|36
|14
|9
|13
|52
|49
|+3
|9
|Chelsea
|49
|36
|13
|10
|13
|55
|49
|+6
|10
|Everton
|49
|36
|13
|10
|13
|46
|46
|0
|11
|Fulham
|48
|36
|14
|6
|16
|44
|50
|-6
|12
|Sunderland
|48
|36
|12
|12
|12
|37
|46
|-9
|13
|Newcastle
|46
|36
|13
|7
|16
|50
|52
|-2
|14
|Leeds
|44
|36
|10
|14
|12
|48
|53
|-5
|15
|Palace
|44
|35
|11
|11
|13
|38
|44
|-6
|16
|Nottm Forest
|43
|36
|11
|10
|15
|45
|47
|-2
|17
|Tottenham
|38
|36
|9
|11
|16
|46
|55
|-9
|18
|West Ham
|36
|36
|9
|9
|18
|42
|62
|-20
|19
|Burnley
|21
|36
|4
|9
|23
|37
|73
|-36
|20
|Wolves
|18
|36
|3
|9
|24
|25
|66
|-41
En síntesis
- El Tottenham Hotspur empató 1-1 frente al Leeds United en la fecha 36.
- Mathys Tel anotó al minuto 50 y Dominic Calvert-Lewin igualó al 74.
- Tottenham ocupa la 17ª posición con 38 puntos, superando por dos al West Ham.