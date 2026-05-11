Los Spurs siguen sin poder despegarse de la zona de descenso, donde deben definir con West Ham al último equipo que pierda la categoría.

Este lunes concluyó la fecha 36 de la Premier League con un duelo clave por la zona de descenso, donde Tottenham Hotspur esperaba despegarse de West Ham United en la lucha que tienen palmo a palmo por salvar la categoría.

Pero los Spurs solo pudieron empatar 1-1 en casa ante Leeds United, equipo que ya se salvó del descenso.

La apertura de la cuenta para los londinenses fue a través de un golazo de Mathys Tel (50′), mientras que la igualdad de ‘The Whites’ llegó con un penal de Dominic Calvert-Lewin (74′).

Con este resultado, Tottenham queda en la decimoséptima posición con 38 puntos, dos unidades por encima de West Ham (18°) que el domingo cayó por 1-0 ante el líder Arsenal.

Por ahora, los Hammers son el último equipo que está cayendo al Championship cuando restan dos fechas, pues Burnley y Wolverhampton ya decretaron su descenso.

La tabla de posiciones de la Premier League 2025-2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Arsenal 79 36 24 7 5 68 26 +42 2 Man City 74 35 22 8 5 72 32 +40 3 Man United 65 36 18 11 7 63 48 +15 4 Liverpool 59 36 17 8 11 60 48 +12 5 Aston Villa 59 36 17 8 11 50 46 +4 6 Bournemouth 55 36 13 16 7 56 52 +4 7 Brighton 53 36 14 11 11 52 42 +10 8 Brentford 51 36 14 9 13 52 49 +3 9 Chelsea 49 36 13 10 13 55 49 +6 10 Everton 49 36 13 10 13 46 46 0 11 Fulham 48 36 14 6 16 44 50 -6 12 Sunderland 48 36 12 12 12 37 46 -9 13 Newcastle 46 36 13 7 16 50 52 -2 14 Leeds 44 36 10 14 12 48 53 -5 15 Palace 44 35 11 11 13 38 44 -6 16 Nottm Forest 43 36 11 10 15 45 47 -2 17 Tottenham 38 36 9 11 16 46 55 -9 18 West Ham 36 36 9 9 18 42 62 -20 19 Burnley 21 36 4 9 23 37 73 -36 20 Wolves 18 36 3 9 24 25 66 -41

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En síntesis