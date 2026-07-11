VIDEO | Erick Pulgar no olvidó los dichos de Gianluca Prestianni contra Chile y le dejó este patadón

El volante nacional, Erick Pulgar se vio las caras con el enemigo chileno, Gianluca Prestianni y le dio un tremendo patadón.

El volante nacional, Erick Pulgar ya se alista para lo que será su segunda parte de la temporada con el Flamengo de Brasil, con quien hoy en día se encuentra en una intertemporada de preparación, mientras ocurre el receso mundialista.

En esta jornada, el mediocampista chileno hizo noticia tras lo que fue su revancha ante un protagonista que es resistido completamente en Chile y se trata del argentino, Gianluca Prestianni.

El jugador del Benfica dejó una gran polémica en Chile cuando fue su actuación dentro del Mundial sub 20, en donde con Argentina quedó en segundo lugar tras perder la final ante Marruecos por 2-0 y en la que fue recordado por sus dichos contra los chilenos.

“El ambiente sabíamos que iba a ser así con Chile. Están disfrutando de poder jugar el Mundial Sub 20, ya que quedaron afuera del otro”, “parecía que salió campeón Chile (tras el título de Marruecos)” y otros gestos del jugador contra la hinchada, fue el historial polémico que dejó Prestianni ante Chile.

Pulgar se cobró revancha ante Prestianni

Pulgar vio la amarilla por su patadón | Foto: Captura

Recordando lo que fueron estos actos, el volante Erick Pulgar hoy se vio las caras con el jugador argentino en lo que fue el encuentro amistoso entre el Flamengo y Benfica, en donde el chileno le dio un patadón que dejó la grande en el partido.

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Corría el minuto 37 del compromiso y el delantero argentino protegía el balón del mediocampista chileno, en la que este último no tuvo paciencia alguna con el atacante y le soltó un patadón, que encendió la polémica en el partido.

Tras esta patada, en los bancos de ambos equipos comenzaron a increparse ante lo violento que se estaba tornando este partido, principalmente por Gianluca Prestianni, quien estaba en la mira de todos los jugadores del Flamengo, recordando también lo que fue su conocido problema con Vinicius.

VIDEO: REVISA EL PATADÓN DE PULGAR A PRESTIANNI

Erick Pulgar, do Flamengo, descendo a porrada no racista Prestianni



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