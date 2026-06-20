En el duelo entre Turquía y Paraguay, el atacante guaraní cometió una infracción que acaba de debutar en el reglamento y fue expulsado tras la intervención del VAR.

El encuentro entre las selecciones de Turquía y Paraguay, válido por la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026, acaba de entrar de forma imborrable en las páginas doradas de la historia del fútbol internacional.

El atacante paraguayo Miguel Almirón fue expulsado del terreno de juego por dirigirse a un rival turco tapándose la boca con la mano. La acción, que gatilló una fuerte trifulca en el césped del Levi’s Stadium, activó de inmediato las alarmas tecnológicas del certamen.

La jugada se gestó de manera imprevista en medio del fragor del compromiso y requirió de la máxima atención del cuerpo referil:

El cruce: Miguel Almirón le dijo algo al lateral derecho turco Mert Müldür manteniendo su mano sobre la boca.

Miguel Almirón le dijo algo al lateral derecho turco Mert Müldür manteniendo su mano sobre la boca. La reacción: Los futbolistas de la escuadra de Turquía rodearon al juez y pidieron rápidamente la entrada del VAR para revisar la acción.

Los futbolistas de la escuadra de Turquía rodearon al juez y pidieron rápidamente la entrada del VAR para revisar la acción. La expulsión: Tras el aviso de la cabina tecnológica, el árbitro salvadoreño Iván Barton no tuvo más remedio que aplicar el reglamento y expulsar al atacante paraguayo, en una tarjeta roja que era evidente según el nuevo marco legal.

Miguel Almirón fue expulsado por una insólita razón

El origen de la norma: La polémica entre Prestianni y Vinicius

Esta drástica regulación es completamente nueva y entró en vigor de cara a este Mundial. Nació a raíz de la gigantesca polémica generada entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior en la Champions League, cuando el argentino del Benfica supuestamente insultó al brasileño tapándose el rostro. En dicha oportunidad, Prestianni fue sancionado con tres encuentros de suspensión, más otros tres en suspenso en caso de reincidencia.

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A partir de ese bullado episodio, la FIFA se tomó el problema de forma muy seria para evitar conductas similares en el futuro y se sentó a trabajar junto a la IFAB (International Football Association Board) en una reforma estructural que finalmente vio la luz de cara a la cita planetaria.

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Las claves de la revolucionaria “Ley Vinicius”

La batería de medidas aprobadas por la FIFA junto a la IFAB para la Copa del Mundo incluyó esta norma, considerada una de las más revolucionarias de los últimos tiempos en el deporte rey. Sus restricciones son categóricas y no dejan margen de interpretación para los jugadores dentro de la cancha:

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