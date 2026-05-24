VIDEO | La asistencia de Esteban Pavez en el triunfo que le dio el título a Alianza Lima

El ex jugador de Colo Colo, Esteban Pavez se lució con esta asistencia en el futbol peruano.

El volante nacional, Esteban Pavez se llenó de gloria en su primer semestre dentro del fútbol peruano, en la que tras su salida de Colo Colo, el jugador chileno se coronó campeón con Alianza Lima.

El ex capitán de los ‘Albos’ tuvo un cambio de aires para este 2026 y llegó al conjunto de los ‘Íntimos’, en la que se logró consolidar como un importante jugador en el equipo de Pablo Guede

Dentro de las últimas horas, el ex Colo Colo hizo noticia tras aportar con una gran asistencia en lo que fue el triunfo de Alianza Lima por 3-0 ante Los Chankas en la penúltima fecha del fútbol en Perú.

Pavez se encargó de dar la asistencia del primer gol de Alianza Lima, la que fue clave para el triunfo que le permitió a su club poder gritar campeón a una fecha de terminar el torneo, sumando un nuevo título

VIDEO: REVISA LA ASISTENCIA DE PAVEZ EN PERÚ