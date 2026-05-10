Locura total: El descomunal golazo de Esteban Pavez para salvar en el último minuto a Alianza Lima

El ex jugador de Colo Colo anotó un soberbio golazo para salvar de la derrota a Alianza Lima ante Sporting Cristal en Perú.

Esteban Pavez se marchó de Colo Colo a principio de temporada para buscar un mejor pasar en Alianza Lima, club donde poco a poco ha ganado gran relevancia y es muy querido por los hinchas del cuadro peruano.

El día de ayer, el equipo del ‘Huesi’ Pavez recibió en su estadio la visita de Sporting Cristal y, para mala suerte del chileno, su club arrancó en desventaja y todo parecía que acababa con una dura derrota en condición de local, pero…

Corría el minuto 93 cuando Alianza Lima buscaba de manera desesperada el gol del empate. Una pelota boteando cerca del área de Sporting Cristal fue cedida para Esteban Pavez, quien con un zapatazo rompió la red y marcó el 1-1 que, a la postre, fue definitivo.

Los hinchas de Alianza Lima explotaron de alegría tras el gol de Esteban Pavez y fue, por lejos, el jugador más aplaudido de la cancha. Eso sí, el resultado no era lo que esperaba ni el propio Pavez ni Alianza Lima.

Más allá del amargo empate, el Alianza Lima de Esteban Pavez se mantiene al tope de la tabla de posiciones en la liga peruana con 33 puntos, seguido de cerca por Cienciano y Chankas CYC que ostentan 29 unidades.

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En síntesis

Esteban Pavez anotó el gol del empate 1-1 para Alianza Lima ante Sporting Cristal.

Alianza Lima lidera la liga peruana con 33 puntos tras igualar en el minuto 93.

Esteban Pavez marcó el tanto definitivo en el tiempo de descuento como local en Perú.