El bicampeón de América comentó dónde podría estar el futuro de Alexis Sánchez luego que culmine la temporada en el Sevilla.

Este miércoles el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo puso un pie en la permanencia en La Liga luego de vencer por 3-2 al Villarreal de visita, quedando dos fechas para el cierre de la temporada en España.

El Niño Maravilla ahora tiene que ir pensando en su futuro, pues termina el vínculo con el cuadro nervionense y una de las opciones sería regresar al país, donde en Universidad de Chile sueñan con su fichaje.

En tanto, su excompañero en la Selección Chilena, Jean Beausejour, adelantó la decisión que cree que tomará el tocopillano, que está cerca de cumplir 38 años.

“Yo siento que, a ver, el próximo paso de él, lo vinculo mucho con lo familiar. Siento que va a tener algo especial o va a influir mucho en su decisión, en el próximo destino. No me atrevo a decir que va a continuar en Sevilla, tiendo a creer que no y tiendo a creer que va a encontrar un siguiente paso (en el extranjero) o uno en Chile. No lo veo otro año ahí”, comenzó diciendo en el programa ‘F360’ de ESPN.

“Yo veo un paso en Europa o Chile. Desde que conozco como compañero, como jugador, un tipo extremadamente ambicioso, que seguramente en el momento que esté va a querer ir al máximo. No me lo imagino en su contexto, con su edad, con su momento físico, no yendo al máximo de sus posibilidades esté en Europa o en Chile”, insistió.

Sobre aquello último, puso sobre la mesa tres posibles destinos para Sánchez: “Yo me lo imagino una estancia en Europa, la otra puede ser Estados Unidos y la otra en Chile. No lo veo en otro lado”.

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El ambiente ideal para Alexis Sánchez

En la misma línea, Beausejour se refirió a cómo imagina el futuro equipo que elija el ex Barcelona, pues tiene que reunir condiciones especiales para que se pueda lucir a su edad.

“Yo siento que tiene que estar en un ambiente medianamente protegido. En un contexto con compañeros acorde, que le armen el equipo más o menos acorde de él y en ese contexto puede jugar todo el año”, indicó.

“Ahora si sigue en ese mismo nivel, claro, va a tener el protagonismo que tiene ahora, más a cuentagotas, más focalizado, no de un protagonismo excesivo y durante todo el año”, completó.

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En síntesis