A Lionel Scaloni le preguntan si Argentina es el gran beneficiado por la FIFA: Su respuesta sorprende

El DT de Argentina respondió por los rumores que dicen que los trasandinos son los grandes beneficiados de la FIFA en el último tiempo.

Argentina tuvo una fase de grupos sobresaliente en el Mundial de Norteamérica 2026, instancia en donde derrotó a Argelia por 3-0, Austria 2-0 y Jordania 3-1 con un Lionel Messi que estuvo absolutamente imparable.

El ‘fácil’ cuadro que tiene la albiceleste en el Mundial hasta la semifinal, sumado a situaciones raras como la no expulsión de Lionel Messi ante Argelia o Lautaro Martínez ante Austria levantaron las sospechas en los fanáticos y acusan que los trasandinos son los ‘regalones’ de la FIFA.

Fue precisamente por este tema que fue consultado Lionel Scaloni en conferencia de prensa y el DT entregó la solución para que no afecte: “No leyendo las Redes Sociales, no las mires y ya está. Si no miras eso, no te enteras”.

Scaloni negó que Argentina fuera beneficiada por la FIFA. | Foto: Getty Images

“El tema es que hoy cualquier pone una cosa y no es fundamentada. Se hace de algo chico algo muy grande. No hay que darle importancia”, complementó sobre el poder de las Redes Sociales y cómo instalan verdades.

En el cierre, apunta a que “Las redes tienen estas cosas. Cosas buenas, pero también estas que cualquiera y no cualquiera pone algo, se viraliza y en un segundo está en todos lados. No hacemos eco de eso”.

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Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Argentina buscará este viernes 3 de julio su paso a los octavos de final de la Copa del Mundo, donde al frente tendrán a un Cabo Verde que no se quiere ir sin luchar.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Argentina derrotó en fase de grupos a Argelia por 3-0, Austria 2-0 y Jordania 3-1.

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El entrenador Lionel Scaloni aconsejó no leer redes sociales ante las acusaciones de los fanáticos.