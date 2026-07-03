A Lionel Scaloni le preguntan si Argentina es el gran beneficiado por la FIFA: Su respuesta sorprende

Argentina tuvo una fase de grupos sobresaliente en el Mundial de Norteamérica 2026, instancia en donde derrotó a Argelia por 3-0, Austria 2-0 y Jordania 3-1 con un Lionel Messi que estuvo absolutamente imparable.
El ‘fácil’ cuadro que tiene la albiceleste en el Mundial hasta la semifinal, sumado a situaciones raras como la no expulsión de Lionel Messi ante Argelia o Lautaro Martínez ante Austria levantaron las sospechas en los fanáticos y acusan que los trasandinos son los ‘regalones’ de la FIFA.
Fue precisamente por este tema que fue consultado Lionel Scaloni en conferencia de prensa y el DT entregó la solución para que no afecte: “No leyendo las Redes Sociales, no las mires y ya está. Si no miras eso, no te enteras”.
Scaloni negó que Argentina fuera beneficiada por la FIFA. | Foto: Getty Images
“El tema es que hoy cualquier pone una cosa y no es fundamentada. Se hace de algo chico algo muy grande. No hay que darle importancia”, complementó sobre el poder de las Redes Sociales y cómo instalan verdades.
En el cierre, apunta a que “Las redes tienen estas cosas. Cosas buenas, pero también estas que cualquiera y no cualquiera pone algo, se viraliza y en un segundo está en todos lados. No hacemos eco de eso”.
Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Argentina buscará este viernes 3 de julio su paso a los octavos de final de la Copa del Mundo, donde al frente tendrán a un Cabo Verde que no se quiere ir sin luchar.
A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.
La imagen del Mundial 2026 que se hizo viral y pone en tela de juicio a la FIFA: Involucra a Lionel Messi
En síntesis
- Argentina derrotó en fase de grupos a Argelia por 3-0, Austria 2-0 y Jordania 3-1.
- El entrenador Lionel Scaloni aconsejó no leer redes sociales ante las acusaciones de los fanáticos.
- La selección trasandina jugará contra Cabo Verde este viernes 3 de julio en el Mundial.