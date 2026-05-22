Pese a que La Roja no estará en la cita planetaria, el interés del público chileno por el Mundial no decae.

El evento deportivo más esperado del planeta está a la vuelta de la esquina y los fanáticos del fútbol en el país ya tienen motivos de sobra para celebrar. El Mundial de la FIFA 2026, que se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, pasará a la historia como el primero en albergar a 48 selecciones nacionales.

Para la tranquilidad del público chileno, la transmisión por televisión abierta ya tiene su estación oficial confirmada, la cual llevará una importante cantidad de duelos directo a los hogares de forma gratuita.

La señal encargada de transmitir una parte fundamental de la fase de grupos en territorio nacional será Chilevisión. El canal privado se adjudicó los derechos para emitir un total de 34 compromisos en vivo y en directo, incluyendo el puntapié inicial del certamen y los cruces de las potencias mundiales más atractivas.

La programación especial en señal abierta arrancará el próximo 11 de junio y se extenderá de forma ininterrumpida hasta el sábado 27 de junio.

Argentina es el actual campeón del mundo y defenderá la corona en este Mundial.

El fixture completo de los 34 partidos que irán gratis en Chile

A continuación, revisa el calendario detallado con los días, horarios (de Chile) y las sedes de los partidos de la fase de grupos que podrás sintonizar de manera abierta:

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Semana 1: El debut de los gigantes

Jueves 11 de junio (Inaugural): 15:00 | México vs. Sudáfrica — Ciudad de México (Grupo A)

15:00 | México vs. Sudáfrica — Ciudad de México (Grupo A) Jueves 11 de junio: 15:00 | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina — Toronto (Grupo B)

15:00 | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina — Toronto (Grupo B) Viernes 12 de junio: 21:00 | EE.UU. vs. Paraguay — Los Ángeles (Grupo D)

21:00 | EE.UU. vs. Paraguay — Los Ángeles (Grupo D) Sábado 13 de junio: 15:00 | Qatar vs. Suiza — San Francisco (Grupo B)

15:00 | Qatar vs. Suiza — San Francisco (Grupo B) Sábado 13 de junio: 18:00 | Brasil vs. Marruecos — New Jersey (Grupo C)

18:00 | Brasil vs. Marruecos — New Jersey (Grupo C) Domingo 14 de junio: 16:00 | Países Bajos vs. Japón — Dallas (Grupo F)

16:00 | Países Bajos vs. Japón — Dallas (Grupo F) Domingo 14 de junio: 19:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador — Filadelfia (Grupo E)

Semana 2: Choques de potencias mundiales

Lunes 15 de junio: 15:00 | Bélgica vs. Egipto — Seattle (Grupo G)

15:00 | Bélgica vs. Egipto — Seattle (Grupo G) Lunes 15 de junio: 18:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay — Miami (Grupo H)

18:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay — Miami (Grupo H) Martes 16 de junio: 15:00 | Francia vs. Senegal — New Jersey (Grupo I)

15:00 | Francia vs. Senegal — New Jersey (Grupo I) Martes 16 de junio: 21:00 | Argentina vs. Argelia — Kansas (Grupo J)

21:00 | Argentina vs. Argelia — Kansas (Grupo J) Miércoles 17 de junio: 16:00 | Inglaterra vs. Croacia — Dallas (Grupo L)

16:00 | Inglaterra vs. Croacia — Dallas (Grupo L) Miércoles 17 de junio: 22:00 | Uzbekistán vs. Colombia — Ciudad de México (Grupo K)

22:00 | Uzbekistán vs. Colombia — Ciudad de México (Grupo K) Jueves 18 de junio: 15:00 | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — Los Ángeles (Grupo B)

15:00 | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — Los Ángeles (Grupo B) Jueves 18 de junio: 18:00 | Canadá vs. Qatar — Vancouver (Grupo B)

18:00 | Canadá vs. Qatar — Vancouver (Grupo B) Viernes 19 de junio: 15:00 | EE.UU. vs. Australia — Seattle (Grupo D)

15:00 | EE.UU. vs. Australia — Seattle (Grupo D) Viernes 19 de junio: 18:00 | Escocia vs. Marruecos — Boston (Grupo C)

18:00 | Escocia vs. Marruecos — Boston (Grupo C) Sábado 20 de junio: 00:00 | Túnez vs. Japón — Monterrey (Grupo F)

00:00 | Túnez vs. Japón — Monterrey (Grupo F) Sábado 20 de junio: 16:00 | Alemania vs. Costa de Marfil — Toronto (Grupo E)

16:00 | Alemania vs. Costa de Marfil — Toronto (Grupo E) Domingo 21 de junio: 12:00 | España vs. Arabia Saudita — Atlanta (Grupo H)

12:00 | España vs. Arabia Saudita — Atlanta (Grupo H) Domingo 21 de junio: 15:00 | Bélgica vs. Irán — Los Ángeles (Grupo G)

Semana 3: Definiciones al rojo vivo

Lunes 22 de junio: 13:00 | Argentina vs. Austria — Dallas (Grupo J)

13:00 | Argentina vs. Austria — Dallas (Grupo J) Lunes 22 de junio: 20:00 | Noruega vs. Senegal — New Jersey (Grupo I)

20:00 | Noruega vs. Senegal — New Jersey (Grupo I) Martes 23 de junio: 13:00 | Portugal vs. Uzbekistán — Houston (Grupo K)

13:00 | Portugal vs. Uzbekistán — Houston (Grupo K) Martes 23 de junio: 16:00 | Inglaterra vs. Ghana — Boston (Grupo L)

16:00 | Inglaterra vs. Ghana — Boston (Grupo L) Martes 23 de junio: 19:00 | Panamá vs. Croacia — Toronto (Grupo L)

19:00 | Panamá vs. Croacia — Toronto (Grupo L) Miércoles 24 de junio: 18:00 | Escocia vs. Brasil — Miami (Grupo C)

18:00 | Escocia vs. Brasil — Miami (Grupo C) Miércoles 24 de junio: 21:00 | México vs. Chequia — Ciudad de México (Grupo A)

21:00 | México vs. Chequia — Ciudad de México (Grupo A) Jueves 25 de junio: 16:00 | Ecuador vs. Alemania — New Jersey (Grupo E)

16:00 | Ecuador vs. Alemania — New Jersey (Grupo E) Jueves 25 de junio: 19:00 | Túnez vs. Países Bajos — Kansas (Grupo F)

19:00 | Túnez vs. Países Bajos — Kansas (Grupo F) Jueves 25 de junio: 22:00 | Paraguay vs. Australia — San Francisco (Grupo D)

22:00 | Paraguay vs. Australia — San Francisco (Grupo D) Viernes 26 de junio: 15:00 | Noruega vs. Francia — Boston (Grupo I)

15:00 | Noruega vs. Francia — Boston (Grupo I) Viernes 26 de junio: 20:00 | Uruguay vs. España — Guadalajara (Grupo H)

20:00 | Uruguay vs. España — Guadalajara (Grupo H) Sábado 27 de junio: 19:30 | Colombia vs. Portugal — Miami (Grupo K)