El evento deportivo más esperado del planeta está a la vuelta de la esquina y los fanáticos del fútbol en el país ya tienen motivos de sobra para celebrar. El Mundial de la FIFA 2026, que se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, pasará a la historia como el primero en albergar a 48 selecciones nacionales.
Para la tranquilidad del público chileno, la transmisión por televisión abierta ya tiene su estación oficial confirmada, la cual llevará una importante cantidad de duelos directo a los hogares de forma gratuita.
La señal encargada de transmitir una parte fundamental de la fase de grupos en territorio nacional será Chilevisión. El canal privado se adjudicó los derechos para emitir un total de 34 compromisos en vivo y en directo, incluyendo el puntapié inicial del certamen y los cruces de las potencias mundiales más atractivas.
La programación especial en señal abierta arrancará el próximo 11 de junio y se extenderá de forma ininterrumpida hasta el sábado 27 de junio.
Argentina es el actual campeón del mundo y defenderá la corona en este Mundial.
El fixture completo de los 34 partidos que irán gratis en Chile
A continuación, revisa el calendario detallado con los días, horarios (de Chile) y las sedes de los partidos de la fase de grupos que podrás sintonizar de manera abierta:
Semana 1: El debut de los gigantes
- Jueves 11 de junio (Inaugural): 15:00 | México vs. Sudáfrica — Ciudad de México (Grupo A)
- Jueves 11 de junio: 15:00 | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina — Toronto (Grupo B)
- Viernes 12 de junio: 21:00 | EE.UU. vs. Paraguay — Los Ángeles (Grupo D)
- Sábado 13 de junio: 15:00 | Qatar vs. Suiza — San Francisco (Grupo B)
- Sábado 13 de junio: 18:00 | Brasil vs. Marruecos — New Jersey (Grupo C)
- Domingo 14 de junio: 16:00 | Países Bajos vs. Japón — Dallas (Grupo F)
- Domingo 14 de junio: 19:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador — Filadelfia (Grupo E)
Confirmado: esta es la nómina de Inglaterra para el Mundial 2026 sin Cole Palmer, Phil Foden y Trent Alexander-Arnold
Semana 2: Choques de potencias mundiales
- Lunes 15 de junio: 15:00 | Bélgica vs. Egipto — Seattle (Grupo G)
- Lunes 15 de junio: 18:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay — Miami (Grupo H)
- Martes 16 de junio: 15:00 | Francia vs. Senegal — New Jersey (Grupo I)
- Martes 16 de junio: 21:00 | Argentina vs. Argelia — Kansas (Grupo J)
- Miércoles 17 de junio: 16:00 | Inglaterra vs. Croacia — Dallas (Grupo L)
- Miércoles 17 de junio: 22:00 | Uzbekistán vs. Colombia — Ciudad de México (Grupo K)
- Jueves 18 de junio: 15:00 | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — Los Ángeles (Grupo B)
- Jueves 18 de junio: 18:00 | Canadá vs. Qatar — Vancouver (Grupo B)
- Viernes 19 de junio: 15:00 | EE.UU. vs. Australia — Seattle (Grupo D)
- Viernes 19 de junio: 18:00 | Escocia vs. Marruecos — Boston (Grupo C)
- Sábado 20 de junio: 00:00 | Túnez vs. Japón — Monterrey (Grupo F)
- Sábado 20 de junio: 16:00 | Alemania vs. Costa de Marfil — Toronto (Grupo E)
- Domingo 21 de junio: 12:00 | España vs. Arabia Saudita — Atlanta (Grupo H)
- Domingo 21 de junio: 15:00 | Bélgica vs. Irán — Los Ángeles (Grupo G)
Semana 3: Definiciones al rojo vivo
- Lunes 22 de junio: 13:00 | Argentina vs. Austria — Dallas (Grupo J)
- Lunes 22 de junio: 20:00 | Noruega vs. Senegal — New Jersey (Grupo I)
- Martes 23 de junio: 13:00 | Portugal vs. Uzbekistán — Houston (Grupo K)
- Martes 23 de junio: 16:00 | Inglaterra vs. Ghana — Boston (Grupo L)
- Martes 23 de junio: 19:00 | Panamá vs. Croacia — Toronto (Grupo L)
- Miércoles 24 de junio: 18:00 | Escocia vs. Brasil — Miami (Grupo C)
- Miércoles 24 de junio: 21:00 | México vs. Chequia — Ciudad de México (Grupo A)
- Jueves 25 de junio: 16:00 | Ecuador vs. Alemania — New Jersey (Grupo E)
- Jueves 25 de junio: 19:00 | Túnez vs. Países Bajos — Kansas (Grupo F)
- Jueves 25 de junio: 22:00 | Paraguay vs. Australia — San Francisco (Grupo D)
- Viernes 26 de junio: 15:00 | Noruega vs. Francia — Boston (Grupo I)
- Viernes 26 de junio: 20:00 | Uruguay vs. España — Guadalajara (Grupo H)
- Sábado 27 de junio: 19:30 | Colombia vs. Portugal — Miami (Grupo K)