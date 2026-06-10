En Chile, a pesar de no estar clasificador al Mundial, la fiebre por el álbum se ha convertido en una verdadera l

El inicio del Mundial 2026 está cada vez más cerca y la fiebre por el álbum oficial de Panini se tomó Chile pese a no estar clasificados a la cita planetaria. Miles de fanáticos buscan completar las 980 láminas de esta edición, considerada una de las más desafiantes de los últimos años debido a la gran cantidad de figuritas necesarias para llenar todas sus páginas.

La pasión por el coleccionismo ha provocado masivas jornadas de intercambio en distintas comunas del país, donde familias, niños y adultos se reúnen para conseguir las láminas que les faltan. Incluso algunos estadios y espacios públicos han sido escenario de multitudinarios encuentros dedicados exclusivamente al canje de láminas.

La aplicación que ayuda a completar el Álbum del Mundial 2026

Ante el creciente interés por completar el álbum, muchos coleccionistas han comenzado a utilizar la App Figuritas, una herramienta diseñada para llevar un control detallado del avance del álbum.

La aplicación permite registrar las láminas que ya fueron pegadas, identificar cuáles están repetidas y conocer con precisión cuáles son las figuritas faltantes para completar la colección.

Imágenes de la app Figuritas, aplicación que permite ordenar tu colección del Álbum Mundial Panini 2026.

Además, cuenta con un sistema de estadísticas en tiempo real que muestra el porcentaje de avance del álbum y entrega información detallada sobre el progreso del usuario.

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Intercambio de figuritas mediante código QR

Uno de los aspectos más llamativos de la App Figuritas es su función de intercambio entre usuarios.

A través de un sistema de códigos QR, los coleccionistas pueden comparar sus listas de láminas repetidas y faltantes con otros usuarios, facilitando la organización de canjes y aumentando las posibilidades de completar el álbum en menos tiempo.

Esta herramienta ha ganado popularidad especialmente en Chile, donde los eventos de intercambio han crecido de manera exponencial en las últimas semanas.

Cómo descargar la App Figuritas

La aplicación está disponible de forma gratuita para dispositivos Android y iPhone.

Descargar App Figuritas en Android

Abrir Google Play Store. Buscar “Figuritas”. Descargar la aplicación. Seleccionar el álbum del Mundial 2026.

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Descargar App Figuritas en iPhone (iOS)