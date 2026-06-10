Los 3 jugadores llamados a convertirse en la gran figura del Mundial 2026

Además de la Copa del Mundo, también estará en juego el premio individual más codiciado del planeta.

El Mundial 2026 reunirá a algunas de las mayores estrellas del planeta y, como ocurre en cada edición, además de la lucha por el título también estará en juego el premio al mejor jugador del torneo.

Con varias selecciones llegando en un gran nivel, hay nombres que asoman con ventaja en la previa. Ya sea por su rendimiento durante la temporada europea, su liderazgo en sus respectivos equipos o el peso de sus selecciones entre las favoritas.

Aunque el fútbol suele dar espacio para las sorpresas, estos tres jugadores parten un escalón por encima del resto y tienen argumentos de sobra para convertirse en la gran figura de la cita planetaria que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El día previo al Mundial es el más movido del mercado: BOLAVIP te trae las últimas variaciones de cuotas para que afines tu estrategia de apuestas mundial antes del debut.

1. Lamine Yamal (España)

Con apenas 18 años, el extremo español llega al Mundial como una de las grandes sensaciones del fútbol mundial. Su capacidad para desequilibrar, su personalidad en partidos importantes y el protagonismo que ha adquirido tanto en Barcelona como en la selección española lo convierten en uno de los grandes favoritos.

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2. Kylian Mbappé (Francia)

Ya sabe lo que es ser figura en una Copa del Mundo. Campeón en 2018 y finalista en 2022, el delantero francés afronta el torneo en plena madurez futbolística. Su velocidad, olfato goleador y experiencia en este tipo de escenarios lo mantienen como uno de los hombres llamados a liderar a Francia hacia una nueva corona.

3. Lionel Messi (Argentina)

A sus 38 años, el capitán de la Albiceleste vuelve a aparecer entre los nombres llamados a marcar la diferencia en una Copa del Mundo. El vigente campeón sabe mejor que nadie cómo asumir la presión de este tipo de escenarios y, aunque el físico ya no es el mismo, su talento, visión de juego y capacidad para decidir partidos siguen intactos.

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Su sola presencia mantiene a Argentina entre las grandes candidatas al título.