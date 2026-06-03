Son decenas los jugadores que aparecen en el álbum de figuritas que causa sensación en Chile y el mundo. Sin embargo, no fueron considerados por sus entrenadores.

El furor por el álbum oficial Panini del Mundial 2026 no se detiene en Chile. Sobres agotados, álbumes difíciles de encontrar y largas filas en distintos puntos de venta han marcado el lanzamiento de una colección que, como suele ocurrir cada cuatro años, se transformó en un verdadero fenómeno entre los fanáticos del fútbol.

Sin embargo, la edición de este Mundial ya tiene una curiosidad que no ha pasado desapercibida. Varios futbolistas que aparecen con su respectiva lámina en el álbum finalmente no fueron considerados por sus selecciones nacionales para disputar la Copa del Mundo.

La situación se explica porque Panini confecciona sus colecciones varios meses antes del inicio del torneo, utilizando listas preliminares y proyecciones de los jugadores que podrían integrar cada selección. Pero entre lesiones, decisiones técnicas y bajas de último momento, varios nombres terminaron quedando fuera de las nóminas definitivas.

Entre los casos más llamativos aparecen figuras de primer nivel como Phil Foden e Inglaterra, Eduardo Camavinga y Hugo Ekitiké en Francia, Serge Gnabry con Alemania o el uruguayo Nahitan Nández. Todos ellos tienen su espacio en el álbum, pero no estarán presentes en la cita planetaria.

Las figuras que aparecen en el álbum Panini y quedaron fuera del Mundial

La lista de ausencias sorprendentes es extensa y reúne a futbolistas de algunas de las ligas más importantes del planeta.

Por Brasil aparece el joven fenómeno Estêvão Willian, considerado una de las grandes promesas del fútbol sudamericano. En Inglaterra figuran Cole Palmer y Phil Foden, dos jugadores que habitualmente son protagonistas en la Premier League.

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El gran jugador del Chelsea no fue considerado por Ancelotti (Photo by Ruano Carneiro/Getty Images)

Argentina también tiene un caso destacado con Franco Mastantuono, la joya surgida en River Plate que aparece en la colección pese a no integrar la nómina definitiva de la Albiceleste.

El formado en River Plate que hoy milita en Real Madrid no jugará en el vigente campeón del mundo. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

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En Europa destacan además nombres como Jeremie Frimpong (Países Bajos), Robin Le Normand (España), Serge Gnabry (Alemania), Eduardo Camavinga (Francia), Dejan Kulusevski (Suecia), Hugo Ekitiké (Francia) y Lois Openda, quien también aparece en el álbum pese a no formar parte de los convocados finales.

El zaguero no fue considerado por Luis de la Fuente. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

Mientras miles de hinchas en Chile siguen buscando completar sus páginas y conseguir las láminas más difíciles, varios coleccionistas ya descubrieron que algunas de las figuras que guardan en sus álbumes finalmente verán el Mundial desde casa. Una de esas curiosidades que convierten a cada edición de Panini en una auténtica cápsula del tiempo del fútbol mundial.

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DATOS CLAVE

Phil Foden, Cole Palmer, Camavinga y Gnabry aparecen en el álbum de Panini pero no jugarán el Mundial.

Los juveniles Estêvão Willian y Franco Mastantuono figuran en el álbum y quedaron fuera.

Ekitiké, Frimpong, Le Normand, Kulusevski, Nández y Openda tampoco fueron convocados a la Copa.