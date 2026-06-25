Alemania vs. Ecuador: a qué hora y cómo ver EN VIVO el partido por el Mundial 2026

Un importante compromiso disputarán en esta jornada al selección de Alemania y Ecuador.

La jornada de día jueves en el Mundial 2026 ya tendrá su comienzo, en donde hoy se definirán lo que serán los grupos D, E y F, en la que se conocerán a los clasificados a la próxima ronda de la competición.

Uno de los duelos más atractivos de esta jornada se disputará en la definición del Grupo D, en donde Alemania y Ecuador se verán las caras en el MetLife Stadium.

La Selección de Ecuador llega con la obligación de sumar una victoria ante la selección europea para seguir soñando con la clasificación a la próxima fase de la Copa del Mundo.

Por otra parte, la Selección de Alemania ya llega a este duelo con la tranquilidad de haber asegurado el primer puesto dentro de su grupo, en la que jugará este partido ya clasificado y pensando en su duelo por la próxima fase del torneo.

Ecuador va por el milagro | Foto: Getty Images

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¿A qué hora hora es el duelo entre Ecuador vs Alemania?

El duelo entre Ecuador y Alemania se disputará este jueves 25 de junio a partir de las 16:00 horas en el MetLife Stadium, en Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Ecuador vs Alemania?

El partido de Ecuador y Alemania por la tercera fecha del Grupo D en el Mundial 2026 será transmitido por CHV y Directv Sports, mientras que vía streaming lo podrás seguir por DGO y Paramount+.