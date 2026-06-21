Tras tropezar en el debut ante Cabo Verde, la "Roja" de Luis de la Fuente está obligada a sumar de a tres frente a unos "Halcones Verdes" que vienen con la confianza a tope tras frenar a Uruguay.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta se viste de gala para albergar un choque de marcados contrastes correspondientes a la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. España y Arabia Saudita se ven las caras en un compromiso donde las pizarras tácticas y los estados anímicos jugarán un papel determinante para el futuro de la zona.

El combinado español, bajo la dirección técnica de Luis de la Fuente, salta al terreno de juego con la misión urgente de disipar las dudas sembradas en su estreno, donde no pudieron pasar de un amargo empate sin goles frente a Cabo Verde.

A pesar de registrar una alta posesión de balón, la alarmante falta de profundidad en los últimos metros encendió las alarmas de los europeos, quienes saben que un segundo tropiezo complicaría seriamente sus aspiraciones de clasificación.

El panorama en el vestuario de Arabia Saudita es completamente opuesto y derrocha optimismo. El conjunto dirigido por Georgios Donis viene de rescatar un valioso y celebrado empate ante la favorita Uruguay, demostrando una disciplina táctica impecable y un orden defensivo férreo. Esta inyección de confianza le permite a los “Halcones Verdes” encarar el partido con menor presión y la posibilidad de repetir su libreto favorito. Su plan principal para contrarrestar el poderío español consistirá en agrupar líneas en campo propio para desbastar la circulación de la “Roja” y castigar mediante contragolpes letales o jugadas de estrategia a balón parado.

Lamine Yamal con la presión de brillar ante Arabia Saudita.

Formación confirmada de la Selección de España

Con el objetivo de refrescar la propuesta ofensiva, otorgar mayor verticalidad y explotar el desborde por las bandas con la figura de Lamine Yamal bajo la lupa, Luis de la Fuente confirmó su oncena estelar:

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Portero: Unai Simón.

Unai Simón. Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella.

Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella. Mediocampistas: Rodri Hernández, Pedri y Dani Olmo.

Rodri Hernández, Pedri y Dani Olmo. Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

Formación confirmada de la Selección de Arabia Saudita

Para sostener el bloque bajo y resistir las arremetidas europeas, Georgios Donis parará un esquema sumamente conservador en la retaguardia:

Portero: Mohammed Al-Owais.

Mohammed Al-Owais. Defensas: Saud Abdulhamid, Ali Lajami, Abdulelah Al-Amri, Hassan Tambakti y Moteb Al-Harbi.

Saud Abdulhamid, Ali Lajami, Abdulelah Al-Amri, Hassan Tambakti y Moteb Al-Harbi. Mediocampistas: Abdullah Al-Khaibari y Musab Al-Juwayr.

Abdullah Al-Khaibari y Musab Al-Juwayr. Delanteros: Salem Al-Dawsari, Nasser Al-Dawsari y Firas Al-Brikan.

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Las piezas claves que definirán el rumbo del Grupo H

El desarrollo del juego estará sujeto al rendimiento de dos futbolistas determinantes en sus respectivos esquemas. Por el lado de España, Rodri Hernández será el faro de la escuadra; su capacidad para distribuir con criterio, evitar las contras rivales y romper el bloque bajo con pases filtrados será fundamental en un partido donde el rival cederá la iniciativa. En la vereda contraria, el alma ofensiva de Arabia Saudita recaerá en su legendario capitán, Salem Al-Dawsari, cuya velocidad en transición y jerarquía para encarar en el uno contra uno serán las principales armas para meter miedo a la zaga defensiva española.