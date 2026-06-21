¿Transmite Chilevisión? Cómo ver EN VIVO en Chile a España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

El conjunto español buscará sacudirse del amargo estreno en la cita mundialista y ahora tiene a un duro rival al frente.

La acción del Mundial 2026 no se detiene y este domingo es el turno de varios equipos llamados a ser protagonistas a saltar a la cancha, como España que no pudo en su debut ante Cabo Verde la semana pasada.

Ahora, el conjunto español tendrá al frente a un rival que, en el papel, es más difícil: Arabia Saudita. Los saudíes casi se quedan con el triunfo ante Uruguay en la jornada inaugural, pero la garra charrúa apareció al final.

España buscará los tres puntos ante Arabia Saudita. | Foto: Getty Images

Cabe mencionar que España está llamado a ser uno de los candidatos para quedarse con la Copa del Mundo, pero el estreno ante Cabo Verde dejó mucho que desear y ahora varios creen que no tienen lo necesario para quedarse con la Copa del Mundo.

De momento, el Grupo H está absolutamente igualado con España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita con un punto, situación que podría cambiar esta jornada con el partido ya mencionado y el duelo entre africanos y uruguayos.

De cara al inicio del torneo, muchos aficionados están utilizando el código promocional para acceder a funciones especiales en sus plataformas de seguimiento.

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España vs. Arabia Saudita: ¿Cuándo y a qué hora?

El encuentro entre españoles y saudíes se desarrollará este domingo 21 de junio a las 12 del día de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver a España vs. Arabia Saudita?

El compromiso se podrá ver a través de las pantallas de Chilevisión y D Sports.

Internet: Así se podrá seguir

Vía streaming, DGO, Paramount+ y Chilevisión en su canal de Youtube y APP llevarán el partido.