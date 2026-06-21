Grupo H del Mundial 2026: tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

El Mundial 2026 continúa desarrollando la segunda fecha de la fase de grupos, una jornada que comienza a marcar tendencias y que puede dejar a algunas selecciones muy cerca de los dieciseisavos de final.
En el Grupo H la atención estaba puesta en la Selección de España, uno de los equipos llamados a pelear por el título y que llegaba con la necesidad de mostrar una mejor versión luego de un inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde en el debut.
Finalmente, La Roja, dirigida por Luis de La Fuente, respondió a las expectativas y terminó imponiendo toda su jerarquía tras derrotar por un contundente 4 a 0 a Arabia Saudita.
España es líder del grupo y quiere clasificar a 16avos | FOTO: Florencia Tan Jun/Getty Images
Con este resultado, España alcanzó los cuatro puntos y quedó momentáneamente en el primer lugar de grupo H a la espera de lo que hagan Uruguay y Cabo Verde en su respectivo partido.
Así quedó la tabla de posiciones del grupo H del Mundial 2026
Después del gran partido que jugaron España contra Arabia Saudita, así quedó la tabla de posiciones del grupo H:
|Pos.
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|España
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Arabia Saudita
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|4
|Cabo Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este domingo 21 de junio y cómo ver en Chile
¿Cómo se jugará la última fecha del grupo H del Mundial 2026?
La última fecha del Mundial 2026 también se jugará en horario simultáneo aumentando así la expectativa de los partidos que quedaron repartidos así:
- Uruguay vs. España (Estadio Guadalajara), viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile.
- Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Houston Stadium), viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile.