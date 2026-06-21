Grupo H del Mundial 2026: tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

Así quedó la tabla de posiciones del grupo H en el Mundial 2026, después de la victoria de España ante Arabia Saudita.

El Mundial 2026 continúa desarrollando la segunda fecha de la fase de grupos, una jornada que comienza a marcar tendencias y que puede dejar a algunas selecciones muy cerca de los dieciseisavos de final.

En el Grupo H la atención estaba puesta en la Selección de España, uno de los equipos llamados a pelear por el título y que llegaba con la necesidad de mostrar una mejor versión luego de un inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde en el debut.

Finalmente, La Roja, dirigida por Luis de La Fuente, respondió a las expectativas y terminó imponiendo toda su jerarquía tras derrotar por un contundente 4 a 0 a Arabia Saudita.

España es líder del grupo y quiere clasificar a 16avos | FOTO: Florencia Tan Jun/Getty Images

Con este resultado, España alcanzó los cuatro puntos y quedó momentáneamente en el primer lugar de grupo H a la espera de lo que hagan Uruguay y Cabo Verde en su respectivo partido.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo H del Mundial 2026

Después del gran partido que jugaron España contra Arabia Saudita, así quedó la tabla de posiciones del grupo H:

Publicidad

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 España 2 1 1 0 4 0 4 4 2 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Arabia Saudita 2 0 1 1 1 5 -4 1 4 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1

¿Cómo se jugará la última fecha del grupo H del Mundial 2026?

La última fecha del Mundial 2026 también se jugará en horario simultáneo aumentando así la expectativa de los partidos que quedaron repartidos así:

Uruguay vs. España (Estadio Guadalajara), viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Houston Stadium), viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile.