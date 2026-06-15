EN VIVO: Uruguay de Marcelo Bielsa vs Arabia Saudita en el debut charrúa en el Mundial

El bando oriental arriba a su debut mundialista con una tremenda carga de presión sobre los hombros, no solo por la exigencia histórica del país, sino por el complejo panorama que rodea a su cuerpo técnico. El estratega trasandino, un viejo conocido del balompié chileno, afrontará este certamen como el último desafío oficial al mando de la Celeste, cerrando un proceso que comenzó en 2023.

La travesía de Bielsa hacia Norteamérica ha estado drásticamente marcada por las constantes y feroces críticas públicas respecto a su comportamiento y trato diario con los futbolistas durante el proceso. Debido a esto, el certamen asoma como la última oportunidad del rosarino para acallar los cuestionamientos y despedirse de Montevideo con un éxito de proporciones internacionales.

La mesa servida para transformarse en el exclusivo líder

Más allá de las polémicas del vestuario, Uruguay saltará al césped con una motivación extra originada de forma imprevista en el primer turno de la jornada. El Grupo H se abrió con un auténtico e histórico batacazo mundial, luego de que la poderosa España no pudiera pasar de una igualdad sin goles frente a la humilde Cabo Verde en la ciudad de Atlanta.

Este sorpresivo resultado de la Furia Roja le dejó el camino despejado a sudamericanos y asiáticos, puesto que el equipo que logre abrazar la victoria este lunes quedará automáticamente posicionado como el exclusivo líder de la tabla de posiciones, dando un paso gigante de cara a la clasificación a la ronda de los dieciséis mejores. Además, la Celeste carga con la responsabilidad de mejorar el pálido y mal comienzo que tuvieron las distintas escuadras de Sudamérica en las primeras de cambio de la cita planetaria.