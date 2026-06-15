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MUNDIAL 2026

EN VIVO: Uruguay de Marcelo Bielsa vs Arabia Saudita en el debut charrúa en el Mundial

Este lunes, la Selección de Uruguay comandada técnicamente por el rosarino Marcelo Bielsa hará su estreno oficial en el Mundial 2026 enfrentando a Arabia Saudita

Uruguay hace su debut ante Arabia Saudita.
© IAUruguay hace su debut ante Arabia Saudita.

El bando oriental arriba a su debut mundialista con una tremenda carga de presión sobre los hombros, no solo por la exigencia histórica del país, sino por el complejo panorama que rodea a su cuerpo técnico. El estratega trasandino, un viejo conocido del balompié chileno, afrontará este certamen como el último desafío oficial al mando de la Celeste, cerrando un proceso que comenzó en 2023.

La travesía de Bielsa hacia Norteamérica ha estado drásticamente marcada por las constantes y feroces críticas públicas respecto a su comportamiento y trato diario con los futbolistas durante el proceso. Debido a esto, el certamen asoma como la última oportunidad del rosarino para acallar los cuestionamientos y despedirse de Montevideo con un éxito de proporciones internacionales.

La mesa servida para transformarse en el exclusivo líder

Más allá de las polémicas del vestuario, Uruguay saltará al césped con una motivación extra originada de forma imprevista en el primer turno de la jornada. El Grupo H se abrió con un auténtico e histórico batacazo mundial, luego de que la poderosa España no pudiera pasar de una igualdad sin goles frente a la humilde Cabo Verde en la ciudad de Atlanta.

Este sorpresivo resultado de la Furia Roja le dejó el camino despejado a sudamericanos y asiáticos, puesto que el equipo que logre abrazar la victoria este lunes quedará automáticamente posicionado como el exclusivo líder de la tabla de posiciones, dando un paso gigante de cara a la clasificación a la ronda de los dieciséis mejores. Además, la Celeste carga con la responsabilidad de mejorar el pálido y mal comienzo que tuvieron las distintas escuadras de Sudamérica en las primeras de cambio de la cita planetaria.

YA NO QUEDA NADA

Se mezclan los hinchas uruguayos y saudíes en el Estadio Miami, para un duelo que tras el empate entre España y Cabo Verde, toma una importancia mayor pensando en la clasificación a la próxima fase.

¡Se viene el fútbol del Mundial 2026, amigos!

EL DISPAR HISTORIAL DE URUGUAY Y ARABIA SAUDITA EN MUNDIALES

La Celeste supo ganar todos títulos, en 1930 y en Brasil 1950 con el histórico "Maracanazo". Es su 15° participación en Mundiales.

Los saudíes debutaron en Copas del Mundo en Estados Unidos 1994, donde hizo su mejor participación histórica metiéndose en octavos de final. Participó en siete ocasiones.

ASÍ ESTÁ LA CANCHA DEL ESTADIO MIAMI

El conocido Hard Rock Stadium ya está dispuesto para recibir su primer encuentro en el Mundial 2026 entre Uruguay y Arabia Saudita.

Imagen: FIFA

Imagen: FIFA

LA BANCA DE ARABIA SAUDITA

Georgios Donis tiene como hombres de recambio a los metas Nawaf Alaqidi y Ahmed Alkassar; los defensores Ali Majrashi, Ali Lajami, Nawaf Buwashl, Hassan Kadish y Jehad Thikri; los volantes Nasser Al-Dawsari, Ziyad Al-Johani, Alaa Al-Hejji, Khalid Al-Ghannam, Aiman Yahya y Sultan Mandash; más los atacantes Saleh Al-Shehri y Abdullah Al-Hamddan.

LA BANCA DE URUGUAY

Los hombres que tiene Marcelo Bielsa como alternativas son los porteros Santiago Mele y Sergio Rochet; los defensores José María Giménez, Santiago Bueno y Joaquín Piquerez; los volantes Nicolás De la Cruz, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar y Juan Manuel Sanabria; más los atacantes Agustín Cannobio, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Afuera de la citación quedaron Ronald Araújo y Giorgian De Arrascaeta.

¡FORMACIÓN TITULAR DE ARABIA SAUDITA!

El griego Giorgios Donis confirmó su 11 para el estreno mundialista ante Uruguay...

Mohamed Alowais en el arco; Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti, Saud Abdulhamid, Moteb AlHarbi y Mohammed Abu Alshamat en defensa; Musab Aljuwayr, Abdullah Alkhaibari y Mohamed Kanno en mediocampo; Feras Albrikan y Salem Al Dawsari en delantera.

¡FORMACIÓN TITULAR DE URUGUAY!

Marcelo Bielsa confirma su 11 para enfrentar a Arabia Saudita en el debut en el Mundial 2026...

Fernando Muslera en el arco; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera y Matías Viña en defensa; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde (capitán) y Maximiliano Araújo en mediocampo; Darwin Núñez y Federico Viñas en delantera.

LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO EN MIAMI

El duelo entre Uruguay y Arabia Saudita será dirigido por el italiano Maurizio Mariani, secundado por sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni como asistentes. El cuarto juez será el canadiense Drew Fisher.

Mientras que en el VAR estarán el italiano Marco Di Bello y el croata Ivan Bebek.

EL HISTORIAL ENTRE AMBOS EQUIPOS

La única vez que se enfrentaron en Copas del Mundo fue en Rusia 2018, con victoria de Uruguay por 1-0 con gol de LUIS SUÁREZ.

¡SIGUE LA ACTIVIDAD DEL MUNDIAL 2026!

Se viene el estreno en la Copa del Mundo del Uruguay de Marcelo Bielsa, que en el Hard Rock Stadium de Miami enfrenta a Arabia Saudita en la continuidad del Grupo H.

¡Acompáñenos!

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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