Este viernes se llevó a cabo el fin del Grupo H en el Mundial 2026, donde la Selección de Uruguay quedó eliminada tras caer por 1-0 ante España en Guadalajara, cerrando así su participación en esta Copa del Mundo.
La Celeste no pudo ante los ibéricos, que se quedaron con el primer lugar del grupo gracias al gol de Álex Baena a los 42 minutos del primer tiempo en el estadio de las Chivas.
Con esto, la Furia Roja aseguró el liderato con siete puntos, dejando a los charrúas con solo dos unidades, igualados en el fondo con Arabia Saudita.
Mientras que la gran sorpresa la terminó dando Cabo Verde, que consiguió tres empates que le dieron el pasaje directo a los dieciseisavos de final, pues esta jornada también igualaron 0-0 con los de Medio Oriente en Houston.
Si bien los charrúas quedaron en el tercer lugar, no podrán acceder a la siguiente fase, pues el puntaje no les da para entrar entre los ocho mejores terceros.
Sin duda que es un fracaso para el entrenador Marcelo Bielsa, quien tuvo que lididar con un quiebre en el camarín, el que se habría intensificado en los últimos días.
Marcelo Bielsa quedó eliminado con Uruguay en el Mundial 2026. (Foto: David Ramos/Getty Images)
La TABLA del Grupo H en el Mundial 2026
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|España
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|+5
|2
|Cabo Verde
|3
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|Uruguay
|2
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|4
|Arabia Saudita
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
“¡Dale de una vez!”: El momento de furia de Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026
En síntesis
- España venció 1-0 a Uruguay con gol de Álex Baena en Guadalajara.
- Cabo Verde clasificó a dieciseisavos con tres empates en el Grupo H.
- Marcelo Bielsa quedó eliminado del Mundial con Uruguay sumando solo dos puntos.