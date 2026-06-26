El equipo de Marcelo Bielsa cayó ante España y se despidió del Mundial 2026. La gran sorpresa la dio Cabo Verde que clasificó a 16avos de final.

Este viernes se llevó a cabo el fin del Grupo H en el Mundial 2026, donde la Selección de Uruguay quedó eliminada tras caer por 1-0 ante España en Guadalajara, cerrando así su participación en esta Copa del Mundo.

La Celeste no pudo ante los ibéricos, que se quedaron con el primer lugar del grupo gracias al gol de Álex Baena a los 42 minutos del primer tiempo en el estadio de las Chivas.

Con esto, la Furia Roja aseguró el liderato con siete puntos, dejando a los charrúas con solo dos unidades, igualados en el fondo con Arabia Saudita.

Mientras que la gran sorpresa la terminó dando Cabo Verde, que consiguió tres empates que le dieron el pasaje directo a los dieciseisavos de final, pues esta jornada también igualaron 0-0 con los de Medio Oriente en Houston.

Si bien los charrúas quedaron en el tercer lugar, no podrán acceder a la siguiente fase, pues el puntaje no les da para entrar entre los ocho mejores terceros.

Sin duda que es un fracaso para el entrenador Marcelo Bielsa, quien tuvo que lididar con un quiebre en el camarín, el que se habría intensificado en los últimos días.

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Marcelo Bielsa quedó eliminado con Uruguay en el Mundial 2026. (Foto: David Ramos/Getty Images)

La TABLA del Grupo H en el Mundial 2026

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 España 7 3 2 1 0 5 0 +5 2 Cabo Verde 3 3 0 3 0 2 2 0 3 Uruguay 2 3 0 2 1 3 4 -1 4 Arabia Saudita 2 3 0 2 1 1 5 -4

En síntesis

España venció 1-0 a Uruguay con gol de Álex Baena en Guadalajara.

con gol de Álex Baena en Guadalajara. Cabo Verde clasificó a dieciseisavos con tres empates en el Grupo H.

con tres empates en el Grupo H. Marcelo Bielsa quedó eliminado del Mundial con Uruguay sumando solo dos puntos.