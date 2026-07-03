Alineaciones confirmadas para Australia vs. Egipto: formaciones, cambios de último momento y análisis táctico

Todos los detalles para el partido entre Australia y Egipto en los 16vos del Mundial 2026.

Hoy se disputa una nueva jornada en el Mundial 2026, en la que se desarrollarán los últimos tres duelos por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, en el que el partido del primer turno será el que enfrentará a Australia ante Egipto.

Ambos equipos sin duda que protagonizarán uno disputado encuentro dentro de esta ronda de eliminación directa, por la que buscan conseguir el boleto a octavos de final.

La escuadra de Australia llega a este compromiso tras haberse ubicado en el segundo puesto del Grupo D con 4 unidades, zona que compartió con Estados Unidos, Paraguay y Turquía.

Por otra parte, Egipto llegó a esta etapa final tras haber sumado cinco puntos y haber clasificado como el segundo del Grupo G, en el que terminó invicto, compartiendo con esta fase con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

Hoy, ambos países medirán fuerzas y darán todo para clasificar a los octavos de final, en donde el equipo que avance a la próxima ronda, se enfrentará al ganador de la llave entre Argentina y Cabo Verde.

Australia quiere avanzar a octavos | Foto: Getty Images

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Alineación de Australia

Así saldrá al campo de juego Australia: Patrick Beach; Alessanro Circati, Harry Souttar y Lucas Herrington; Jordan Bos, Aiden O’Neill, Jackson Irvine, Aziz Behich; Cristian Volpato, Connor Metcalfe y Nestory Irankunda.

Alineación de Egipto

La Selección de Egipto saltará al campo de juego con: Mostafa Shobeir, Mohamed Hany, Rami Rabia, Yasser Ibrahim y Karim Hafez; Hamdy Fathy, Marwan Attia, Emam Ashour; Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mostafa Ziko.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Egipto busca la clasificación con Salah a la cabeza | Foto: Getty Images

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Australia llega a esta fase final tras haber logrado lo siguientes resultados: 2-0 ante Turquía, 0-2 ante Estados Unidos y 0-0 ante Paraguay, anotando dos goles y recibiendo la misma cantidad en tres partidos.

Por otra parte, Egipto llega a esta ronda con estos resultados: 1-1 ante Bélgica , 3-1 ante Nueva Zelanda y 1-1 ante Irán, anotando 5 goles y recibiendo 3 tantos en la fase de grupos.