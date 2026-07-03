Australia vs. Egipto: La ÚNICA forma de ver EN VIVO en Chile el partido por el Mundial 2026

Australia y Egipto se miden por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en búsqueda de un lugar en los octavos.

El Mundial de Norteamérica 2026 está en tierra derecha y este viernes 3 de julio la jornada comienza con un duelo que promete sacar chispas entre Australia y Egipto a disputarse en Arlington, Texas.

El conjunto oceánico se clasificó a esta etapa del torneo tras superar la fase de grupos donde compartió zona con Estados Unidos, Turquía y Paraguay, rematando en el segundo lugar detrás de los anfitriones.

Mohamed Salah quiere rugir con Egipto. | Foto: Getty Images

Egipto, por otro lado, también clasificó en el segundo lugar de su grupo con 5 puntos, donde empató con Bélgica, le ganó a Nueva Zelanda y cerró la fase grupal con un mezquino empate ante Irán.

Cabe recordar que el ganador de esta llave tendrá que enfrentar a nada más ni nada menos que al vencedor del duelo entre Argentina y Cabo Verde, compromiso que se disputará esta tarde en Miami, Florida.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

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Australia vs. Egipto: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre australianos y egipcios arrancará este viernes 3 de julio a las 2 de la tarde de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver a Australia vs. Egipto?

Sólo D Sports transmitirá el encuentro por televisión.

Internet: Así se podrá seguir

Vía streaming, el duelo se podrá seguir a través de DGO, como así también por Paramount+.