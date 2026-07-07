DT de Egipto incendia el Mundial con dura acusación a la FIFA: “Quieren que Messi sea campeón del Mundo”

En Egipto hay brutal indiganción tras lo que fue su derrota por 3-2 ante la Selección de Argentina por los octavos de final del Mundial 2026, en donde desde el conjunto africano hay duras críticas contra el arbitraje, el que culpan de esta caída tras variadas polémicas sanciones.

Tras lo que fue este partido, el entrenador de Egipto Hossam Hassan no se guardó absolutamente nada en conferencia de prensa, en la que explotó sin filtro por lo que se vio en este duelo, del que se vio perjudicado.

“Diré lo que pienso sin importar las consecuencias, este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio. Y quiero decir una cosa más, si quieren tanto que Argentina gane, ¿Por qué llaman a todos a venir a participar?. Todo es cuestión de marketing y dinero”, partió señalando Hassan.

Siguiendo en sus descargos, el estratego apuntó tambien a la figura de Lionel Messi, la que siente que es completamente beneficiada con los cobros a favor en sus duelos con Argentina y en la que no dudan que quieren volver a ver campeón al que jugador argentino.

Hossam Hassan no se guardó absolutamente nada | Foto: Getty Images

“Ellos quieren que Messi sea campeón del Mundo, siga en carrera en el torneo. En el fútbol, muchas cosas se deciden fuera del campo, según los intereses, lo que ha pasado es injusto… Egipto merecía su clasificación, fuimos superiores a Argentina“, remarcó.

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Concluyendo, Hassan dejó en claro que tras esta situación que vivió junto a sus dirigidos en estos octavos de final ante Argentina, no presenciará lo que será la etapa final del Mundial, en modo de protesta por el atraco del que se queja ante los ‘Albiceleste’.

“Me atrevo a decir que la persona que planea estos partidos nunca ha jugado fútbol en su vida. Porque ningún partido se juega a esta hora. Al mediodía, la gente sale a caminar o hace brunch, no se juega un partido de fútbol. Hay demasiados elementos abiertos a discusión. Les prometo que no volveré a ver partidos del Mundial, esta es mi forma de resistir esta situación”, cerró.

🚨🇪🇬🇦🇷 BREAKING — Egypt Manager:



“They Want Messi for Marketing Reasons.” pic.twitter.com/38Z9qqRhmb — Pamphlets (@PamphletsY) July 7, 2026

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