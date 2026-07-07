La banca del conjunto africano reaccionó totalmente desaforada tras el gol de Enzo Fernández que liquidó el sueño de los Faraones.

Argentina firmó una clasificación tan sufrida como polémica a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de imponerse por 3-2 ante Egipto en un partido que tuvo un cierre completamente desbordado. La Albiceleste logró revertir un escenario adverso en los minutos finales, con una reacción liderada por Lionel Messi, quien volvió a ser determinante en el momento más crítico.

El conjunto trasandino encontró respuestas cuando parecía contra las cuerdas. Primero, Cristian Romero descontó tras asistencia de Messi, y luego el propio capitán argentino marcó la igualdad para encender el partido. Cuando todo apuntaba a un alargue, apareció Enzo Fernández en el tiempo agregado para sellar el 3-2 definitivo, desatando la locura total en el estadio.

El tanto agónico no solo significó la clasificación, sino que también abrió la puerta a un final cargado de tensión, reclamos y escenas que rápidamente dieron la vuelta al mundo.

Indignación total: así reaccionó Egipto contra el arbitraje

Las imágenes posteriores al gol de Enzo Fernández reflejan con claridad el nivel de tensión que se vivió en los minutos finales. El técnico de Egipto, Hossam Hassan, explotó en plena cancha y encaró directamente al cuerpo arbitral, visiblemente fuera de sí.

Junto a él, miembros del cuerpo técnico y varios jugadores suplentes ingresaron al terreno de juego para sumarse a los reclamos, rodeando al árbitro en una escena caótica.

Egipto pierde con polémica ante Argentina (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

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Gritos, gestos de incredulidad y brazos en alto marcaron un momento de máxima tensión, con los egipcios exigiendo explicaciones tras una serie de decisiones que consideraron perjudiciales.

En las imágenes se aprecia cómo incluso futbolistas con petos de suplentes se abalanzan hacia la zona arbitral, mientras desde el banco continúan los reclamos airados. La sensación general era de indignación absoluta, en un contexto donde ya venían cuestionando el uso del VAR en el gol anulado antes del 2 a 0 a Egipto.

El árbitro, por su parte, intentó mantener el control mientras era rodeado por los protagonistas, en medio de un ambiente completamente caldeado. Finalmente, la situación no pasó a mayores, pero dejó una postal potente de un cierre más que polémico.

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