DT de Egipto destapa fuerte cruce con Lionel Messi en el polémico Argentina vs Egipto: “Terminó llorando porque…”

El Mundial 2026 nos ha dejado tremendos partidos dentro de lo que ha sido su realización y sin duda que uno de los grandes duelos que se ha dejado ver en esta fase final fue el que enfrentó a Argentina ante Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo.
En un polémico compromiso, la escuadra de Lionel Scaloni logró revertir un 0-2 y se impuso por 3-2, consiguiendo los boletos en aquel entonces para los cuartos de final del torneo.
Pero este duelo sin duda que ha quedado marcado por las grandes polémicas arbitrales que terminaron incidiendo en lo que fue este compromiso, algo que fue confirmado por el cuerpo técnico de Egipto, encabezado por el DT Hossam Hassan.
En las últimas horas, el mismo DT de Egipto aclaró lo que fue un polémico gesto que dejó durante dicho duelo, en la que explicó que no fue por racismo y que el motivo de este era por la falta de justicia en ese encuentro.
El DT de Egipto explicó el llanto de Messi | Foto: Getty Images
“El gesto no era por racismo, le estaba diciendo “no estás siendo justo”, fue lo que señaló Haassan sobre su gesto que sin duda se hizo viral y que marcara este Mundial.
Siguiendo en aquello, Hassan destapó un cruce que tuvo con Lionel Messi tras lo que fue esta polémica, en la que confesó algo que muy pocos sabían dentro de este encontrón entre ambos países en el partido.
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“Messi vino hacia mí y dijo ‘WHY?, WHY?, WHY?’ y no se qué más me estaba diciendo. Fue una de las pocas veces que Messi se metió en discusiones durante un partido”, declaró el DT egipcio.
Concluyendo, Hassan no puso dudas de que el astro argentino terminó afectado tras el partido, ya que la pasó muy mal ante Egipto, quien puso en aprietos a la última campeona del Mundo.
“Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente, Egipto era una selección durísima y los pusimos en aprietos. Yo traté de no contestarle y de que no hubiera ningún roce verbal entre nosotros, por respeto a su trayectoria”, cerró.
“EL GESTO NO ERA POR RACISMO, LE ESTABA DICIENDO ‘NO ESTÁS SIENDO JUSTO’.— Sudanalytics (@sudanalytics_) July 14, 2026
Messi vino hacia mí y dijo ‘WHY?, WHY?, WHY?’ y no se qué más me estaba diciendo.
Fue una de las pocas veces que Messi se metió en discusiones durante un partido. Y TERMINÓ LLORANDO PORQUE LA ESTABA… pic.twitter.com/yhu0nqlI4S