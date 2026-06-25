Alineaciones confirmadas para Ecuador vs. Alemania: formaciones, cambios de último momento y análisis táctico

Ecuador y Alemania se enfrentan en un duelo clave dentro del Mundial 2026.

Hoy se comienza una nueva jornada en el Mundial 2026, en la que se disputará la última fecha del Grupo E, en el que uno de los partidos dentro de este grupo es el que enfrentará a Ecuador con Alemania.

La escuadra ecuatoriana llega a este partido con la gran obligación de poder conseguir una victoria para soñar con la clasificación a la próxima fase de la Copa del Mundo.

Por otra parte, Alemania llega con total tranquilidad a este partido, ya que tiene asegurado el primer puesto en su grupo y espera por su próximo rival para la fase final.

Hoy, ambos países volverán a verse las caras después de 13 años, en donde la última vez que se enfrentaron Alemania venció por 4-2 a Ecuador en un amistoso.

Alemania busca cerrar su fase de grupos de forma perfecta | Foto: Getty Images

Alineación de Ecuador

Así saldrá al campo de juego Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah y Nilson Angulo.; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

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Alineación de Alemania

Con este once Alemania salta a la cancha: Manuel Neuer; Joshua Kimimich, Antonio Rudiger, Jonathan Tah y David Raum; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sané, Jamal Musiala y Florian Wirtz; Kai Kavertz.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Ecuador busca la hazaña | Foto: Getty Images

Ecuador llega con la presión de sumar una victoria tras lo que han sido sus presentaciones para el olvido, en la que perdió ante Costa de Marfil e igualó ante la modesta Curazao.

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Por otra parte, Alemania llega con un rendimiento perfecto y buscará en su último encuentro de la fase de grupos sumar su puntaje ideal para llegar con ánimo a tope en la fase final.