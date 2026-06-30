Alineaciones confirmadas para Francia vs. Suecia: formaciones, cambios de último momento y análisis táctico

Francia y Suecia se enfrentarán en un duelo más que clave dentro del Mundial 2026.

Hoy se disputa una nueva jornada en el Mundial 2026, en la que se desarrollarán tres duelos por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, en el que uno de los duelos más esperados es el Francia ante Suecia.

Ambos equipos sin duda que protagonizarán uno de los duelos más atractivos dentro de esta ronda de eliminiación directa, en donde hay mucha expectación por este compromiso por ver al equipo de Kylian Mbappé y compañía.

La escuadra francesa llega a este compromiso invicto tras haberse quedado con el primer puesto de la tabla en el Grupo I con 9 puntos, zona que compartió con Noruega, Irak y Senegal.

Por otra parte, Suecia llegó a esta etapa final tras haber sumado cuatro puntos y haber clasificado como uno de los mejores terceros en el Grupo F, el que compartió con Países Bajos, Japón y Túnez.

Hoy, ambos países medirán fuerzas y darán todo para clasificar a los octavos de final, en donde el equipo que avance a la próxima ronda, se enfrentará ante Paraguay.

Francia espera clasificar a la próxima ronda del Mundial | Foto: Getty Images

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Alineación de Francia

Así saldrá al campo de juego Francia; Mike Maignan; Jules Koundé, Dayo Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

Alineación de Suecia

La Selección de Suecia saltará al campo de juego con: Jacob Widell Zetterstrom; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson; Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Elliot Stroud y Anthony Elanga; Alexander Isak y Viktor Gyokeres.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Suecia quiere dar la gran sorpresa | Foto: Getty Images

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Francia llega a esta fase final tras haber logrado lo siguientes resultados: 3-1 ante Senegal, 3-0 ante Irak y 4-1 ante Noruega, anotando 10 goles y recibiendo dos tantos en tres partidos.

Por otra parte, Suecia llega a esta ronda con estos resultados: 5-1 ante Túnez, 1-5 ante Países Bajos y un 1-1 ante Japón, anotando 7 goles y recibiendo la misma cantidad de tantos.

Datos Claves

Kylian Mbappé espera poder seguir con su racha goleadora, en la que lleva cuatro tantos en este Mundial.

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En Suecia esperan por su dupla de oro para esta jornada, compuesta por Viktor Gyokeres y Alexander Isak

Francia y Suecia se vieron las caras por última vez el 17 de noviembre del 2020, en donde Francia se impuso por 4-2 a los suecos.