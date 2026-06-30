Si Francia derrota a Suecia y pasa a octavos del Mundial 2026: ¿Dónde juega contra Paraguay?

El candidato Francia juega ante Suecia este martes y Paraguay espera por el ganador de un duelo que promete buen fútbol.

El Mundial de Norteamérica 2026 no detiene su marcha y este martes 30 de junio se vivirán tres compromisos de dieciseisavos, donde el plato fuerte estará en Nueva Jersey con el duelo entre Francia y Suecia.

El finalista de la Copa del Mundo 2022 quiere reafirmar su condición de candidato a quedarse con el título y enfrentará a una Suecia que no hizo mucho en la fase de grupos, pero le bastó para avanzar de ronda.

En caso de que los franceses impongan toda su categoría y avancen a los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, ya saben quién estará al frente y presentará una férrea oposición: Paraguay, que el día de ayer dejó en el camino a Alemania mediante lanzamientos penales.

Paraguay espera por Francia o Suecia en Filadelfia. | Foto: Getty Images

El hipotético duelo entre franceses y paraguayos ya tiene día, horario y sede definida: se jugará el sábado 4 de julio a las 5 de la tarde en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en el estado de Pennsylvania.

Cabe recordar que Kylian Mbappé y compañía ya jugaron durante este Mundial en dicho estadio, recinto en donde derrotaron fácilmente a Irak por 3-0 en un duelo válido por la Fecha 2 del Grupo I.

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¿Habrá choque entre paraguayos y franceses? Esta tarde quedará definido el cruce de octavos de final en un Mundial donde ya habido dos sorpresas mayúsculas con la eliminación de Países Bajos y Alemania.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

En síntesis

Francia y Suecia juegan este martes 30 de junio en Nueva Jersey por dieciseisavos.

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Paraguay clasificó a octavos de final tras eliminar a Alemania en lanzamientos penales.