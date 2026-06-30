Francia vs. Suecia: la IA se la juega con el resultado exacto del partido del Mundial 2026

El duelo promete sacar chispas en los dieciseisavos de final del certamen internacional. La Inteligencia Artificial tiene su veredicto.

La Copa Mundial 2026 se prepara para un partido lleno de emociones: Francia deberá responder a su chapa de candidato enfrentando a Suecia. El combinado ganador accederá a octavos de final.

En el papel, la selección gala se perfila como la eventual favorita para quedarse con los boletos a la ronda de los 16 mejores, pero, ¿qué dice la Inteligencia Artificial sobre ello?

BOLAVIP Chile le preguntó a Gemini y la respuesta sobre tajante: la herramienta tecnológica se la jugó con el resultado exacto del compromiso a disputarse en el MetLife Stadium.

“Basado en el análisis de la calidad de las plantillas, profundidad del banquillo y experiencia en fases eliminatorias, Francia es el claro favorito para llevarse la victoria”, comentó.

“Aunque Suecia cuenta con atacantes muy peligrosos (como Alexander Isak o Viktor Gyökeres) capaces de romper líneas, el mediocampo y la potencia ofensiva francesa imponen una ventaja estadística significativa“, agregó.

Francia vs. Suecia: un duelo clave en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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La IA y el resultado exacto: Francia vs. Suecia

Ganador proyectado: Francia

Francia Resultado exacto estimado: Francia 2 – 1 Suecia

¿Cuándo juega Francia vs. Suecia en la Copa Mundial 2026?

Dicho partido se jugará este martes 30 de junio, desde las 17:00 horas de Chile, en el MetLife Stadium.